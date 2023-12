ZSSK obmedzí vlaky v okolí Košíc, Vranova nad Topľou a Lučenca, dôvodom sú plánované výluky

Cestovanie po železniciach komplikujú popri bežných meškaniach a vynechávaniach viacerých spojov aj plánované výluky pre úpravu infraštruktúry. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z tohto dôvodu upozornila na aktuálne obmedzenia v osobnej doprave v okolí Košíc, Vranova nad Topľou aj Lučenca. Za dotknuté vlaky nasadila tradične náhradnú autobusovú dopravu.

Trasa Košice – Hidasnémeti

Od pondelka 4. do stredy 6. decembra na 28-kilometrovom pohraničnom traťovom úseku s Maďarskom Košice – Hidasnémeti a späť nejazdia denne päť hodín medzištátne rýchliky medzi Košicami a Budapešťou. Týka sa to spolu šiestich spojov v oboch smeroch v čase takmer od 9:30 do 14:30.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou v smere do Košíc môže byť 15 minút,“ upozornila ZSSK. Náhradné autobusy do Hidasnémeti odchádzajú od železničnej stanice v Košiciach o 20 minút skôr oproti pravidelným odchodom vlakov. V Hidasnémeti je tak podľa železničiarov zabezpečený plynulý prestup do kmeňovej súpravy vlaku do Budapešti na Východnú stanicu (Keleti pályaudvar). Autobusy odchádzajú z Košíc za tri rýchliky v dvojhodinových intervaloch o 9:41, 11:41 a 13:41. V smere do Košíc čakajú autobusy v Hidasnémeti príchod vlaku z Budapešti.

Úsek Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou

Na úseku Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou 4. decembra výluka zasiahla štyri osobné vlaky v oboch smeroch jazdiacich na linke z Prešova do Strážskeho a späť. Obmedzenie na spomínanom úseku trvá viac ako štyri hodiny zhruba od 9:30 takmer do 13:50. Cestujúci môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu na trase Vranov nad Topľou – Komárany – Soľ – Hlinné – Čierne nad Topľou a opačne. Autobusy podľa národného vlakového dopravcu zastavia aj na autobusových zastávkach v Čaklove a Jastrabí nad Topľou, ktoré nie sú tarifnými bodmi železničnej prepravy.

„Náhradnú autobusovú dopravu zabezpečujú 2 autobusy a 1 mikrobus. Pre zastávku Komárany zabezpečuje iba mikrobus,“ dodala ZSSK. Úsek Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou má 14 kilometrov, je súčasťou trate Prešov – Humenné dlhej 70 kilometrov.

Lučenec – Lovinobaňa

V pondelok dopoludnia obmedzila železničnú dopravu aj výluka na 14-kilometrovom úseku Lučenec – Lovinobaňa. Dotkla sa šiestich vlakov skoro na tri hodiny zhruba od 8:30 do 11:15, vrátane štyroch osobných vlakov medzi Lučencom a Zvolenom a dvoch rýchlikov Zvolen – Košice a opačne.

Železničiari avizovali možné meškanie vlakov asi 15 minút, pri väčšom meškaní nezaručovali čakanie prípojných vlakov. Náhradné autobusy za tieto vlaky jazdia po trase Lučenec – Tomášovce – Podrečany – Lovinobaňa, zastávka – Lovinobaňa a späť. Úsek Lučenec – Lovinobaňa je na 230-kilometrovej trati Zvolen – Košice.