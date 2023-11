Z Bratislavy bude možné cestovať vlakom priamo do Belgicka k Severnému moru

Bratislava môže mať priame vlakové spojenie s hlavným mestom Belgicka Bruselom aj s prístavným mestom Oostende v tejto krajine pri Severnom mori.

Významný projekt osobnej železničnej prepravy

Český dopravca Leo Express by mal túto linku začať prevádzkovať predbežne koncom roka 2024 alebo na jar 2025. V plánoch predložených belgickému Úradu regulácie železničnej dopravy hovorí o dennom spoji v oboch smeroch.

„Vlak by odchádzal krátko po 6. hodine a do cieľa by mal prísť po 1:00. Cesta by trvala približne 19 hodín a zahŕňala by takmer 50 zastávok, vrátane Bruselu,“ informoval v utorok na sociálnej sieti Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bruseli.

Ako poznamenal, po nočných vlakoch rakúskej železničnej spoločnosti ÖBB Nightjet ide o ďalší významný projekt v osobnej železničnej preprave, ktorý zbližuje Slovensko a Belgicko.

Medzištátne vlaky

„Nová linka oživuje tradíciu cestovania vlakom naprieč európskym kontinentom, prekračuje hranice a pozýva objavovať dušu Európy po železnici,“ dodal Generálny konzulát SR v belgickej metropole.

Bratislava má priame železničné spojenie s hlavnými alebo veľkými mestami niekoľkých európskych krajín. Ide zväčša o medzištátne vlaky premávajúce cez ňu, ale aj o spoje vychádzajúce a končiace v slovenskej metropole.

Z nej sa dá v priebehu roka dosať po železnici okrem Viedne, Budapešti či Prahy aj do Varšavy, Berlína, Hamburgu, Zürichu a počas letnej sezóny do Splitu pri Jadrane cez Záhreb.