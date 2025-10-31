Výluka dočasne zmení cestovanie z Bratislavy do Banskej Bystrice, ZSSK nasadí náhradné autobusy

Cestovanie vlakmi medzi Bratislavou a Banskou Bystricou čakajú od pondelka 3. novembra do štvrtka 6. novembra dočasné zmeny. Dôvodom je výluka na úseku Úľany nad Žitavou – Šurany, počas ktorej bude dopravu zabezpečovať náhradná autobusová doprava (NAD).
Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)Ján Baček, výluka súvisí s opravami železničného priecestia a ďalšími prácami manažéra infraštruktúry, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Náhradné autobusy budú premávať za vybrané diaľkové rýchliky Urpín v úseku Šurany – Kozárovce, pričom zastavia aj v staniciach Podhájska a Levice.
Zmena sa dotkne ôsmich vlakov tejto linky. Náhradná doprava bude zavedená aj pre deväť regionálnych vlakov v úseku Šurany – Úľany nad Žitavou. Počas výluky môžu vlaky meškať približne 20 minút.
Po ukončení výluky sa od soboty 8. novembra všetky vlaky R 118xx Urpín a regionálne spoje Os 3051 – Os 3079 opäť vrátia na hlavnú stanicu v Bratislave, pričom štyri vlaky, ktoré mali upravené časy, budú jazdiť podľa pôvodného cestovného poriadku.