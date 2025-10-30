Zastávku Poprad-Spišská Sobota čaká modernizácia, vlaky ZSSK ňou budú prechádzať bez zastavenia

ZSSK odporúča cestujúcim iný náhradný nástupný a výstupný bod.
Od soboty 1. novembra 2025 do piatka 22. mája 2026 nebudú osobné vlaky linky Poprad-Tatry – Kežmarok – Stará Ľubovňa zastavovať na zastávke Poprad-Spišská Sobota. Dôvodom je komplexná modernizácia tejto zastávky, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)Ján Baček, počas približne šesťmesačnej rekonštrukcie vlaky Os 8300 až Os 8349 budú úsekom prechádzať bez zastavenia. Cestujúcim smerom do a z Kežmarku a Starej Ľubovne ZSSK odporúča využiť ako náhradný nástupný a výstupný bod železničnú stanicu Poprad-Tatry, kde budú všetky uvedené spoje zastavovať.

Modernizácia zastávky Poprad-Spišská Sobota zahŕňa rekonštrukciu nástupišťa, osvetlenia, podchodu a prístreškov, čo po ukončení prác prinesie vyšší komfort a bezpečnosť cestujúcich.

