ŽSR vyhlásila verejné obstarávanie na obnovu trate medzi Trnavou a Cíferom

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejné obstarávanie na obnovu železničného zvršku medzi železničnými stanicami Trnava a Cífer, vrátane opravy trakčného vedenia. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 16,9 milióna eur bez DPH (takmer 20,8 milióna eur s DPH). Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.
Modernizácia sa týka úseku s dĺžkou zhruba 6,3 kilometra na dvoch koľajách. Podľa súťažných podkladov bude v rámci prác vykonaná výmena koľajníc, podvalov, upevňovacích prvkov, prečistenie koľajového lôžka, sanácia podvalového podložia, oprava trakčného vedenia vrátane výmeny nosných stĺpov a odstránenie náletovej vegetácie. Zvlášť je určené prečistenie odvodňovacích priekop v celom úseku.
Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač zabezpečil podrobné geodetické merania, použitie dlhých koľajnicových pásov s minimálnou dĺžkou 75 metrov, betónové podvaly so zosilnenou výstužou a pružnými uzlami upevnenia, brúsenie koľajníc po výmene, ako aj riadené nakladanie so zvyškami z výrubov náletovej vegetácie v súlade s legislatívou.
Obnova tohto úseku je nevyhnutná, keďže posledná významná revitalizácia sa uskutočnila v roku 2001 a v súčasnosti sú podvaly poprepukované, koľajnice výrazne ojazdené a v koľaji 2 sa opakovane vyskytujú poruchy spôsobené poškodeným železničným spodkom. Na hodnotenie ponúk ŽSR stanovili tri kritériá – cena s váhou 75 bodov, termín realizácie s váhou 20 bodov a skúsenosti stavbyvedúceho pre koľajový zvršok s váhou päť bodov. Lehota na predkladanie ponúk je 4. novembra do 10:00.