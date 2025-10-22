Zmena času ovplyvní nočné rýchliky ZSSK, dočasne zastavia v staniciach

Nadchádzajúca zmena času z letného na stredoeurópsky, ktorá nastane v noci zo soboty 25. na nedeľu 26. októbra, ovplyvní tri nočné rýchlikyŽelezničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). V dôsledku posunu hodín z 03:00 na 02:00 budú tieto vlaky počas prechodu na nový čas dočasne zastavené v staniciach a v jazde budú pokračovať až po uplynutí jednej hodiny, aby sa zachoval cestovný poriadok.
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, pôjde o rýchlik R 680 Zemplín z Humenného do Bratislavy, ktorý zastaví v Ružomberku, rýchlik R 681 Zemplín z Bratislavy do Humenného, ktorý bude stáť v Kraľovanoch, a o vlak EuroNight 442 Slovakia z Humenného do Prahy, ktorý sa počas zmeny času zastaví v Čadci.
Po uplynutí jednej hodiny budú všetky tri vlaky pokračovať v jazde už podľa stredoeurópskeho času. Vlaky, ktoré prídu na územie Slovenska po tretej hodine rannej, už budú vedené podľa nového času. „ZSSK odporúča cestujúcim, aby pri plánovaní nočných ciest venovali pozornosť tejto zmene v harmonograme a v prípade potreby sa informovali prostredníctvom oficiálnych kanálov spoločnosti ,“ uviedol Baček.