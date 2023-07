Železničiari rokovali s ministerstvom dopravy, dohodli sa na niekoľkých zmenách

Štát nechce brať žiadne peniaze nákladným dopravcom, práve naopak, mieni viac podporovať zelenú dopravu aj z klimatického fondu. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť po pondelkovom stretnutí so železničiarmi. Hlavným cieľom podľa neho zostáva presunutie 30 % objemu nákladnej dopravy z ciest na železnice.

Úprava návrhu

O návrhu na zvýšenie poplatkov za využívanie železničnej dopravnej cesty rokovali na ministerstve dopravy. Zástupcovia ministerstva a železničiarov sa dohodli na spoločnej úprave a prepracovaní návrhu tak, aby vyhovoval všetkým stranám.

Dohodli sa takisto na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá do konca augusta vypracuje plán, ktorý by mohol byť v septembri predložený na vládu. Kmeť uviedol, že táto vláda nemá politický mandát, preto pripravia dlhodobé riešenie pre budúcu vládu.

Presun nákladnej dopravy

Na otázku, či je splniteľný do roku 2030 spomínaný presun časti nákladnej dopravy na železnice, Kmeť povedal, že je dôležité dupnúť na plyn a urobiť všetko preto, aby sa to podarilo. Prezident Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) Ján Biznár uviedol, že to nie je reálne. Slovenské železnice podľa neho na to nie sú stavané ani do roku 2050.

Železničiari informovali, že na budúci rok je pre nákladných dopravcov pripravovaný návrh v objeme na 22,5 milióna eur. Štátny tajomník doplnil, že nová podpora môže byť v platnosti až od roku 2025 v prípade, že ju nová vláda podporí.