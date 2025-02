Železnice Slovenskej republiky spustili brúsnu kampaň, revitalizujú stovky kilometrov koľajníc a vyše 40 výhybiek

Začiatkom roka Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) spustili masívnu brúsnu kampaň, ktorou revitalizujú stovky kilometrov koľajníc v koľajach a vo výhybkách. Ide o jednu z dôležitých súčastí pravidelnej údržby, ktorej cieľom je odstrániť nežiaduce povrchové chyby koľajníc vznikajúce v dôsledku nepretržitej železničnej prevádzky.

Bezpečnejšia jazda

Výsledkom bude bezpečnejšia a komfortnejšia jazda pre všetkých. Brúsna kampaň bude prebiehať postupne v etapách, a to od západu smerom na východ Slovenska. Aj preto prvé brúsne práce začali v obvode oblastného riaditeľstva Trnava.

„V období od 24. januára do 1. februára sme zregenerovali 49 kilometrov koľají v oboch smeroch na viacerých kľúčových úsekoch, ako napríklad Leopoldov – Veľké Kostoľany, Veľké Kostoľany – Piešťany a Devínska Nová Ves – Bratislava-Lamač. Práce sa dotkli aj priamo železničných staníc Veľké Kostoľany a Piešťany. ŽSR to stojí približne 749-tisíc eur,“ informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.

Vybrúsenie výhybiek

Vďaka brúsnej kampani sa odstránia povrchové chyby koľajníc a výhybkových súčiastok, ktoré vznikli práve kvôli ich častému využívaniu vlakmi. Ide napríklad o prevalky, vydrobovanie, prešmyky, odstránenie vlnkovitosti, sklzových vĺn a iných povrchových chýb koľajníc, medzi ktoré patrí aj poškodzovanie povrchov materiálov v dôsledku korózie na málo prevádzkovaných tratiach.

Aby mala brúsna kampaň čo najväčší efekt, od 1. do 13. marca sa v rovnakých úsekoch vybrúsi aj 44 kusov výhybiek. Konkrétne ide o 26 výhybiek v ŽST Trnava, štyri výhybky vo výhybni (VÝH) Brestovany a 14 výhybiek v ŽST Leopoldov. V oblastnom riaditeľstve Trnava ŽSR zregenerujú aj najväčší počet výhybiek v sume 264-tisíc eur. Pre porovnanie, vo Zvolene pôjde o dve výhybky, v Košiciach a Žiline sú výhybky stále v prevádzkyschopnom stave, a preto v týchto oblastiach výhybky zatiaľ regenerovať nepotrebujeme.

Najväčšia investícia

V mesiaci február, konkrétne od 3. do piatka 28., bude brúsna kampaň pokračovať. Presunie sa do pôsobnosti oblastného riaditeľstva Žilina, kde revitalizujú ďalších 83 kilometrov koľají v sume necelých 1,3 milióna eur. Práce sa zamerajú na úseky Melčice – Trenčianska Teplá, Púchov – Považská Teplá a Žilina – Kysucké Nové Mesto.

Keďže v tomto regióne sa aktuálne pracuje na jednej z najväčších investícií do železničnej infraštruktúry v rámci Uzla Žilina, už počas modernizácie tu zároveň prebieha základné brúsenie nových koľajníc, a to ešte pred uvedením stavby a koľají do trvalej prevádzky. Týmto dôležitým krokom odstraňujeme pred odovzdávaním stavieb oduhličené vrstvy materiálu, ktoré vznikli pri výrobe koľajníc, a toto preventívne brúsenie tiež prináša plynulejšiu jazdu vlakov po koľajach.