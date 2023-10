Zamestnanci popradského letiska ukončili štrajkovú pohotovosť, situácia je podľa odborárov stabilizovaná 

Zamestnanci spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a.s. ukončili štrajkovú pohotovosť. Urobili tak ešte v utorok po stretnutí s novým výkonným riaditeľom letiska Jánom Pitoňákom.

Informovala o tom základná organizácia Integrovaného odborového zväzu. Situácia na popradskom letisku je podľa nej stabilizovaná.

Obavy o budúcnosť

Zamestnanci vstúpili do štrajkovej pohotovosti ešte 20. septembra. Dôvodom boli obavy o budúcnosť letiska, nesúhlas so zmenou vedenia i s termínom mimoriadneho valného zhromaždenia deň pred voľbami. To sa napriek tomu konalo 29. septembra, počas neho akcionári vymenovali nové vedenie.

Ministerstvo dopravy ako hlavný akcionár na čele s Pavlom Lančaričom tiež niekoľkokrát uviedlo, že letisko nechce rušiť ani meniť jeho charakter.

„Požiadavka v zmysle rozvoja letiska a pokračovanie vo významných projektoch bola zo strany vedenia jednoznačne potvrdená. Pre zamestnancov letiska je aj týmto naďalej zachovaná zamestnanosť, čo bola základná požiadavka odborovej organizácie,“ uviedli odborári po stretnutí.

200 percentný nárast

Výkonný riaditeľ sa spoločne s predsedom odborovej organizácie Michalom Pavelom zhodli na tom, že pre ďalší rozvoj letiska a naplnenie jeho plánov je dôležitá kontinuita. Pitoňák sa zároveň poďakoval svojmu predchodcovi Martinovi Rakovskému za odvedenú prácu a dosiahnuté výsledky.

Podľa odborárov má letisko za sebou tretí mesiac významného rastu vo všetkých merateľných ukazovateľoch. „1 688 leteckých pohybov v mesiaci september predstavuje 200-percentný nárast oproti roku 2022. Zároveň rástol o 22 percent aj počet odbavených cestujúcich.“ konkretizovali.