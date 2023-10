Z Bratislavy sa dá letieť ešte skoro do tridsiatich destinácií, viaceré sú pri mori

Napriek ukončeniu hlavnej letnej turistickej sezóny z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave naďalej funguje väčšina pravidelných liniek, z nich viaceré aj do prímorských destinácií. Naopak, letné charterové lety k moru pre cestovné kancelárie okrem výnimiek sa už skončili.

Celkový počet letov, vrátane odletov a príletov, na najväčšom domácom letisku oproti dvom hlavným letným mesiacom, keď ich bolo zhruba aj 50 až 70 denne, sa od septembra postupne znižoval aj o polovicu a viac. V stredu plánovali na letisku vybaviť takmer tridsať letov skoro výhradne na pravidelných linkách.

Let na Korfu či do Atén

Tohtoročný letný letový poriadok, trvajúci od konca marca, sa skončí budúcu sobotu 28. októbra. Dovtedy možno z Bratislavy letieť na pravidelných linkách podľa aktuálnych údajov bratislavského letiska do 27 miest v štrnástich krajinách.

Na týchto linkách možno k moru ešte letieť do talianskeho Alghera, Trapani, gréckych Atén, na Korfu, do Solúna, bulharského Burgasu, tureckého Dalamanu, Hurghady a Marsa Alam v Egypte, ako aj na španielsky Lanzarote, jeden z Kanárskych ostrovov, do Palmy de Mallorca, či na Maltu a do Pafosu na Cypre. Opäť možno letieť aj do Dubaja v Spojených arabských emirátoch.

Zimné letové obdobie

Ďalšie pravidelné lety fungujú na už tradičné letiská Brusel – Charleroi, Londýn – Stansted, Londýn – Luton, Edinburgh, Leeds – Bradford, Manchester, Dublin, Miláno – Bergamo, Eindhoven, Rím-Ciampino, ako aj do Skopje, Sofie či Kaunasu. V septembri sa prestalo pravidelne lietať do Záhrebu, Podgorice, Iraklia, na Zakyntos, v októbri aj na Rodos a do Larnaky.

S blížiacim sa začiatkom zimného letového obdobia, ktoré potrvá od 29. októbra do 30. marca 2024, už začali aj charterové lety do niektorých exotických destinácií.

Z bratislavského letiska sa tak už možno vybrať na dovolenku do Bahrajnu a Ománu, neskôr pribudnú aj chartre napríklad do Egypta, na africký ostrov Zanzibar (súčasť Tanzánie), do Vietnamu, či do Karibiku na Kubu a do Dominikánskej republiky.

Počas zimnej sezóny by malo byť zo slovenskej metropoly v prevádzke viac ako dvadsať pravidelných leteckých liniek, vrátane väčšiny z končiaceho sa letného letového poriadku.