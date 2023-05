Výstavba úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná bude podľa Lančariča možno dokončená začiatkom októbra

Výstavba oravského úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, ktorá mala pôvodne trvať do júna, by mala byť dokončená na jeseň tohto roka.

Podľa ministra dopravy Pavla Lančariča to možno bude začiatkom októbra, nie v septembri. Informoval o tom vo štvrtok v Národnej rade SR počas Hodiny otázok s tým, že na stavbe museli zmeniť technologické postupy.

Pyrotechnický prieskum

„Ukázalo sa, že sú tam horšie geologické pomery. Je tam tvrdšia a ťažšia hornina, to znamená, že sa muselo postupne prejsť k vrtno-trhacím prácam,“ uviedol Lančarič v odpovedi poslancovi Milanovi Kuriakovi (OĽaNO).

Na stavbe museli vykonať aj pyrotechnický prieskum. „Tieto veci, myslím, že objektívneho charakteru, priviedli určité oneskorenie. To by nemalo byť zásadné a mali by sme byť hotoví na jeseň tohto roka,“ poznamenal minister dopravy.

Pracujú najmä na mostoch

Ako rezortný šéf priblížil, momentálne na stavbe R3 pracujú najmä na mostoch, na ich spodných častiach a nosných konštrukciách.

„Jeden z mostov už má hotovú mostovku, na ďalších realizujú činnosti týkajúce sa nosných konštrukcií a postupuje ich dokončovanie,“ priblížil Lančarič.