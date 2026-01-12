Vyradenie neexistujúcich vozidiel z evidencie za 50 eur sa končí, potom to bude za 500, upozorňuje SaS

Generálny pardon na vyradenie neexistujúcich vozidiel z evidencie sa končí už o dva dni. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že do 14. januára tak majú občania poslednú možnosť vyradiť vozidlo za znížený recyklačný poplatok 50 eur.
Podpredseda SaS Marián Viskupič pripomenul, že ak má niekto v evidencii vozidlo, ktoré už fyzicky neexistuje, môže ho do konca generálneho pardonu odhlásiť za poplatok 50 eur.
Bratislava naďalej robí poriadok v parkovaní, čoskoro spustí novú parkovaciu PAAS zónu v Ružinove
„Po jeho skončení bude vyradenie stáť opäť 500 eur. Tento generálny pardon sme presadili ešte v júni 2025 a využilo ho množstvo ľudí, ktorí si tak dokázali vyriešiť dlhoročný problém s vozidlami, ktoré už dávno nejazdia,“ uviedol Viskupič s apelom na ľudí, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu. Ostávajú tak už len dva dni, počas ktorých môžu občania ušetriť stovky eur a vyhnúť sa zbytočným problémom.