Vyradenie neexistujúcich vozidiel z evidencie za 50 eur sa končí, potom to bude za 500, upozorňuje SaS

Ostávajú už len dva dni, počas ktorých môžu občania ušetriť stovky eur a vyhnúť sa zbytočným problémom.
Generálny pardon na vyradenie neexistujúcich vozidiel z evidencie sa končí už o dva dni. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že do 14. januára tak majú občania poslednú možnosť vyradiť vozidlo za znížený recyklačný poplatok 50 eur.

Podpredseda SaS Marián Viskupič pripomenul, že ak má niekto v evidencii vozidlo, ktoré už fyzicky neexistuje, môže ho do konca generálneho pardonu odhlásiť za poplatok 50 eur.

„Po jeho skončení bude vyradenie stáť opäť 500 eur. Tento generálny pardon sme presadili ešte v júni 2025 a využilo ho množstvo ľudí, ktorí si tak dokázali vyriešiť dlhoročný problém s vozidlami, ktoré už dávno nejazdia,“ uviedol Viskupič s apelom na ľudí, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu. Ostávajú tak už len dva dni, počas ktorých môžu občania ušetriť stovky eur a vyhnúť sa zbytočným problémom.

