Nedeľné vlaky z Košíc do Bratislavy sú už takmer vypredané, ZSSK hlási pred Dušičkami zvýšený záujem o cestovanie

Najvyťaženejšie vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú aktuálne v období Dušičiek obsadené na úrovni 83 percent. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, väčšina cestujúcich využila možnosť odcestovať už vo štvrtok 30. októbra, kedy boli diaľkové vlaky v smere zo západu na východ výrazne obsadené.

Počas piatka 31. októbra pokračuje mierne zvýšená vlna cestujúcich najmä na linke Bratislava – Žilina – Košice. V opačnom smere sa očakáva najväčší návrat cestujúcich počas nedele 2. novembra. „Niektoré nedeľné spoje, najmä expresné vlaky Tatran a Kriváň smerom na západ, sú už v súčasnosti takmer vypredané,“ upozornil Baček.

Diaľkové expresy medzi Bratislavou a Košicami jazdia každú hodinu. Na severnej trase denne vypravia až 30 expresov s kapacitou približne 17 500 sedadiel, čo rovnomerne rozloží dopyt počas dňa. Lístky na vlaky je možné zakúpiť cez e-shop ZSSK alebo mobilnú aplikáciu IDeme vlakom. Lístky sú dostupné aj v pokladniciach ZSSK a najnovšie aj na poštách.

