Nedeľné vlaky z Košíc do Bratislavy sú už takmer vypredané, ZSSK hlási pred Dušičkami zvýšený záujem o cestovanie

Najvyťaženejšie vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú aktuálne v období Dušičiek obsadené na úrovni 83 percent. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, väčšina cestujúcich využila možnosť odcestovať už vo štvrtok 30. októbra, kedy boli diaľkové vlaky v smere zo západu na východ výrazne obsadené.
Obsadenosť vlakov ZSSK pred Dušičkami stúpa. Sú ešte dostupné voľné miesta?
Počas piatka 31. októbra pokračuje mierne zvýšená vlna cestujúcich najmä na linke Bratislava – Žilina – Košice. V opačnom smere sa očakáva najväčší návrat cestujúcich počas nedele 2. novembra. „Niektoré nedeľné spoje, najmä expresné vlaky Tatran a Kriváň smerom na západ, sú už v súčasnosti takmer vypredané,“ upozornil Baček.
Diaľkové expresy medzi Bratislavou a Košicami jazdia každú hodinu. Na severnej trase denne vypravia až 30 expresov s kapacitou približne 17 500 sedadiel, čo rovnomerne rozloží dopyt počas dňa. Lístky na vlaky je možné zakúpiť cez e-shop ZSSK alebo mobilnú aplikáciu IDeme vlakom. Lístky sú dostupné aj v pokladniciach ZSSK a najnovšie aj na poštách.