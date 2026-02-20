Východný mestský okruh v Martine postupuje do ďalšej fázy, prípravy napredujú podľa plánu

Príprava východného mestského okruhu v Martine pokračuje podľa plánu a projekt sa posúva do ďalších fáz. Na kontrolnom dni za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SRIgora Chomu, generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciestNorberta Polievku, zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti, mesta Martin a ďalších inštitúcií zaznelo, že územné konanie na prvú etapu sa blíži k záveru a zároveň sa pripravujú podklady pre podanie rozhodnutia o stavebnom zámere druhej etapy. Východný mestský okruh s dĺžkou približne 7,8 kilometra má zásadný význam pre dopravnú situáciu v Martine a širšom regióne Turca.
Strategický projekt
Primátor mesta Ján Danko zdôraznil, že ide o strategický projekt, ktorý výrazne pomôže doprave v Martine a zároveň vytvorí lepšie podmienky pre ďalší rozvoj mesta. „Po rokoch príprav sa projekt posúva konkrétnymi krokmi dopredu a spolupráca so štátnymi inštitúciami prináša výsledky, aj keď sa niekedy zdá, že niektorí sa ich snažia prekaziť,“ doplnil primátor Martina.
Výstavba okruhu zároveň významne urýchlila prípravu rýchlostnej cesty R3, ktorá je kľúčová pre dopravné prepojenie regiónu. Po dokončení oboch etáp okruhu do úrovne stavebného povolenia prevezme celý projekt, vrátane výstavby, Slovenská správa ciest.
Projekt v pokročilej fáze prípravy
Štátny tajomník Ministerstva dopravy Igor Choma ocenil dlhoročné úsilie primátora mesta, ktorý sa tejto téme systematicky venuje už niekoľko rokov a výrazne prispel k tomu, že sa projekt dnes nachádza v pokročilej fáze prípravy.
Cieľom mesta a partnerov projektu je zabezpečiť realizáciu východného mestského okruhu v časovom horizonte, ktorý zohľadní aj plánované otvorenie novej nemocnice. Po dokončení má okruh výrazne odľahčiť dopravu v meste, zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť dopravnú dostupnosť celého regiónu.