Vodičov cez víkend čakajú obmedzenia v okolí križovatky Lamač, diaľničiari začínajú s obnovou úsekov D2

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína tento víkend s prácami na modernizácii a rekonštrukcii asfaltového povrchu vozovky diaľnice D2. Vynaloží na to takmer 2 milióny eur. Celková dĺžka veľkoplošných opráv úsekov pri Kútoch, Malackách, Veľkých Levároch a bratislavskom Lamači dosahuje 14 kilometrov.

Diaľničiari informovali, že prvé práce na D2 v blízkosti križovatky Lamač zhruba na dvojkilometrovom úseku v smere z Bratislavy do Malaciek začnú v sobotu 23. marca o 7:00 a potrvajú do nedele 24. marca do 20:00.

Opravy rozdelené do etáp

„Práce sú rozvrhnuté v čase tak, aby sa minimalizoval dopad na dopravu,“ uviedla NDS. Opravy sú rozdelené do etáp a striedať sa budú vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici s prácami vo vnútornom jazdnom pruhu. Tisíce motoristov, ktorí denne využívajú D2, sa dočkajú pohodlnejšej dopravy.

„NDS vymení v rýchlych jazdných pruhoch obrusnú vrstvu vozovky diaľnice, ktorá spočíva v jej odfrézovaní a položení nového asfaltového koberca. V prípade opravy vozovky v pomalom jazdnom pruhu bude vymenená aj ložná vrstva spolu s aplikáciou výstužnej vložky pod ňou, takzvanej geomreže,“ priblížili diaľničiari. Práce sú nastavené tak, aby doprava bola vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu.

Zasiahnuté úseky

Nasledovné práce na D2 sú plánované v smere do Bratislavy postupne v priebehu apríla a do polovice mája. Opravy budú na úsekoch km 25,68 – 27 (vonkajší jazdný pruh a krajnica) od 2. 4. od 7:00 do 5. 4. do 14:00, km 52 – 53,95 (vnútorný jazdný pruh) od 6. 4. od 7:00 do 7. 4. do 22:00, km 27 – 28,3 (vonkajší jazdný pruh a krajnica) od 9.4. od 7:00 do 12.4. do 14:00, km 21,15 – 23,4 (vonkajší jazdný pruh a krajnica) od 15.4. od 10:00 do 20.4. do 20:00, km 4,9 – 6 (vonkajší jazdný pruh a krajnica) od 22.4. od 10:00 do 26.4. do 20:00, km 6,5 – 7,17 (vnútorný jazdný pruh) od 27.4. od 7:00 do 28.4. do 18:00. Práce budú pokračovať vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici na úsekoch km 6 – 7,5 od 29.4. od 10:00 do 3.5. do 20:00, km 7,5 – 9,3 od 6.5. od 10:00 do 10.5. do 20:00 a km 28,3 – 29,1 od 11.5. od 7:00 do 13.5. do 20:00. NDS podotkla, že v prípade nepriaznivého počasia môže termín opráv posunúť.

NDS vyzýva motoristov, aby boli obozretní, ohľaduplní, dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami a najmä rešpektovali rýchlostne limity.

„Záleží ako na bezpečnosti motoristov, tak na bezpečnosti pracovníkov v teréne. Práve nepozornosť a nedodržiavanie zníženej rýchlosti sú najčastejšími príčinami neraz vážnych nehôd,“ dodali diaľničiari.