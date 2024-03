Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia pri Vinosadoch, pre rekonštrukciu fungujú obchádzkové trasy (foto)

Polícia upozorňuje, že od pondelka bude zjednosmernená cesta z Modry smerom na Pezinok. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, vodiči sa z Pezinka do Modry dostanú len po obchádzkovej trase cez Šenkvice.

„Dôvodom obmedzenia je rekonštrukcia cesty II/502, dĺžka obmedzenia bude na nevyhnutne potrebný čas, až do odvolania,“ uviedla hovorkyňa.

Vodiči sa z Pezinka do Modry dostanú len po obchádzkovej trase cez Šenkvice. Foto: www.facebook.com

Ako doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, práce by mali byť hotové do dvoch mesiacov. Uzávierka cesty bude v dvoch úsekoch, vždy jedného jazdného pruhu, a to v dĺžkach 518 metrov a 760 metrov. Z dôvodu opravy vozovky vo Vinosadoch od pondelka nastanú zmeny aj v prímestskej autobusovej doprave, a to až do odvolania.