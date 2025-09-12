Vodiči, pozor! Diaľnica D1 do Trnavy bude počas predĺženého víkendu uzavretá

Uzávierka diaľnice D1 (Zlaté piesky- Senec) začne v piatok o 20:00.
Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave upozorňuje vodičov na dôležité dopravné obmedzenie, spočívajúce v uzávierke diaľnice D1 v smere do Trnavy.

Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, uzávierka diaľnice D1 (Zlaté piesky- Senec) začne v piatok o 20:00 a práce by mali skončiť v pondelok 15. septembra. Obchádzková trasa bude viesť po štátnej ceste I/61 od križovatky Zlaté piesky smer Senec.

Doprava bude v uvedených úsekoch usmerňovaná príslušným dopravným značením,“ upozornil hovorca. Vodičov vyzývajú, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde uvedeným úsekom a riadili sa pokynmi polície.

