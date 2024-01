ZSSK zvyšuje počas víkendu kapacitu vlakov na hlavnej trase, dôvodom je Svetový pohár v Jasnej

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) cez tento víkend zvyšuje kapacitu vlakov medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami. V oboch voľných dňoch vypraví na hlavnej domácej trati po osem diaľkových vlakov s jedným vozňom navyše.

Posilnenie dopravy kvôli Svetovému poháru v Jasnej

Národný osobný dopravca to zdôvodnil pretekmi Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v sobotu 20. januára a v nedeľu 21. januára v stredisku Jasná, kam sa možno dostať z Liptovského Mikuláša.

„Zo západu, ale aj z východného Slovenska posilňujeme železničnú dopravu, aby sme umožnili čo najviac fanúšikom povzbudiť na Svetovom pohári v Jasnej našu Petru Vlhovú,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

„Šestnásť expresných vlakov s navýšenou kapacitou vozňov podporí plynulú prepravu nielen všetkých stúpencov podujatia, ale aj lyžovania,“ dodal. Cestujúci si podľa neho môžu vziať do vlakov lyžiarsku výbavu a popri podujatí si aj zalyžovať.

Ľahká dostupnosť pre možnosť osobného lyžovania

Na trase Bratislava – Liptovský Mikuláš a späť pôjde v sobotu celkom 24 vlakov a v nedeľu 26. Medzi Košicami a Liptovským Mikulášom môžu cestujúci v sobotu využiť 30 a v nedeľu 31 vlakov.

„Toto zvýšenie kapacity vlakov je súčasťou našej snahy o zabezpečenie hladkého a pohodlného prístupu k lyžiarskemu podujatiu, ale aj pre možnosť osobného lyžovania pre všetkých našich cestujúcich,“ priblížil Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK.

Zabezpečenie bezplatnej autobusovej dopravy

Pre návštevníkov Jasnej bude počas víkendu zabezpečená bezplatná autobusová kyvadlová doprava od železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši priamo až k lyžiarskemu svahu a zjazdovkám a späť. Sto autobusov bude premávať v sobotu aj v nedeľu od 4:00 do 21:00 – pre peších návštevníkov podujatia po lokalitu Biela Púť, pre lyžiarov po Záhradky, pričom pre obyvateľov Pavčinej Lehoty, Demänovskej Doliny a ubytovaných hostí bude v sobotu a nedeľu fungovať špeciálna linka.

Stredisko Jasná zostane aj počas súťažného víkendu pre lyžiarov otvorené, väčšina tratí, teda viac ako 45 kilometrov zjazdoviek, na severnej aj južnej strane bude k dispozícii.

V súvislosti s podujatím polícia predpokladá nárast intenzity cestnej premávky hlavne na diaľnici D1, a to na výjazde Liptovský Mikuláš v oboch smeroch a v mestách Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Cestujúci, ktorí nepôjdu do Jasnej, by sa podľa odporúčania mali týmto úsekom počas víkendu vyhnúť. Vstup do Demänovskej Doliny 20. a 21. januára bude od 7:30 zatvorený, organizátori radia návštevníkov prísť na podujatie v čase od 4:00 do 6:00.