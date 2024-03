Vlaky na trati Bratislava - Štúrovo bude premávať v obmedzenom režime, cestujúci by sa mali pripraviť na meškanie

Železničná osobná doprava v okolí hlavného mesta bude takmer dva týždne obmedzená.

Na úseku Bratislava-Vajnory – Bernolákovo na trati Bratislava – Štúrovo budú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od pondelka 11. marca do piatku 22. marca upravovať trakčné vedenie, čo súvisí s výstavbou križovatky diaľnic D1 a D4 na úseku D1 Bratislava – Triblavina.

Obmedzenie štyroch spojov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala s tým, že pre obmedzenie kapacity infraštruktúry musela odrieknuť štyri vlaky na linke S65 Bratislava-Nové Mesto – Senec.

Cestujúci počas obmedzenia na železniciach nebudú môcť využiť dva osobné vlaky s plánovanými odchodmi zo stanice Bratislava-Nové Mesto o 14:17 a 15:17, s príchodmi do Senca o 14:44 a 15:44. Opačne nepôjdu ani dva vlaky REX s odchodmi zo Senca o 14:51 a 15:51, s príchodmi na stanicu Bratislava-Nové Mesto o 15:09 a 16:09.

Jednokoľajová premávka

„V Ivanke pri Dunaji budú môcť cestujúci od 7:30 do 16:00 nastupovať a vystupovať od 11. do 15. marca len na nástupišti č. 2. a od 18. do 22. marca len na nástupišti č. 1.,“ uviedol hovorca ZSSK Dominik Drevický.

V pracovných dňoch od pondelka 11. marca do piatku 15. marca a od pondelka 18. marca do piatka 22. marca, teda mimo víkendu 16. a 17. marca, v spomínanom čase tak budú vlaky pre práce na infraštruktúre premávať iba po jednej koľaji.

V dôsledku toho budú podľa železničiarov vznikať meškania približne 15 minút. V prípade väčšieho meškania vlakov z dôvodu výluky dopravca nezaručuje čakanie prípojných vlakov.