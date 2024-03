Tri vlaky na Horehroní nahradia autobusy, aj cestujúcich na oravskej železnici čakajú ďalšie obmedzenia

Obmedzenia v železničnej doprave pokračujú na ďalších úsekoch na Horehroní a Orave. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dotknuté vlaky tradične nahrádza autobusovou dopravou. Dôvodom plánovaných výluk je úprava infraštruktúry pre spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu prepravu na železniciach.

Predpokladané meškanie 10 minút

Na deväťkilometrovom úseku medzi Breznom a Podbrezovou od 6. do 8. marca nejdú predpoludním a na poludnie tri vlaky. Ide o zrýchlený vlak na linke z Banskej Bystrice do Margecian a dva osobné vlaky z Brezna do Banskej Bystrice. Autobus ide za tieto vlaky po trase Podbrezová – Chvatimech – Valaská – Brezno – Brezno, mesto.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 10 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ informovala na portáli v rámci mimoriadností na železniciach ZSSK. Úsek Podbrezová – Brezno je súčasťou trate Banská Bystrica – Červená Skala dlhej 86 kilometrov.

Obmedzenia na oravskej železnici

Aj cestujúcich na oravskej železnici čakajú ďalšie obmedzenia. Od štvrtka 7. do piatka 8. marca na 10-kilometrovom úseku Oravský Podzámok – Dolný Kubín vypadne po oba dni šesť vlakov v oboch smeroch.

Týka sa to spojov s odchodmi z Dolného Kubina smerom na Oravský Podzámok krátko pred 9., 11. a 13. hodinou a opačne s odchodmi z Oravského Podzámku o 8:35, 10:35 a 12:35. Autobusy pôjdu za tieto vlaky medzi Oravským Podzámkom a Dolným Kubínom cez Bziny a Mokraď a späť. Úsek Dolný Kubín – Oravský Podzámok je na trati Kraľovany – Trstená v dĺžke 56 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.