Vláda by mala začať plniť sľuby na podporu nákladnej železničnej dopravy, vyzýva spolok Na železnicu

Spolok Na železnicu vyzýva vládu splniť sľuby o podpore železničnej dopravy so zámerom presunúť cestnú nákladnú dopravu viac na koľajnice. Kľúčom k tomu je podľa organizácie zavedenie trvalo nízkej ceny za vyžívanie železničnej dopravnej cesty a podpory pre jednotlivé vozňové zásielky. Všetky tieto opatrenia je tiež potrebné zahrnúť do dlhodobej stratégie železničnej dopravy.

„Systém musí byť tak nastavený, aby sa kamióny presunuli z ciest na železnicu. Prioritou musia byť investície do dopravnej infraštruktúry,“ informovala vo štvrtok hovorkyňa spolku Na železnicu Darina Željazkovová.

Nesmú sa zvýšiť poplatky

Ministerstvo dopravy SR podľa spolku musí dokončiť notifikáciu podpory jednotlivých vozňových zásielok v Európskej únii. Potom bude môcť byť na Slovensku zavedená rovnako ako napríklad v Maďarsku, Poľsku alebo Nemecku. Zásadné je tiež schválenie dlhodobej stratégie podpory železničnej dopravy, ktorá zavedie trvalo nízku a predvídateľnú cenu za užívanie železničnej dopravnej cesty.

„Nesmie sa opakovať situácia z minulého roka, kedy ministerstvo z ničoho nič navrhlo podstatné zvýšenie poplatkov. To by v podstate železničnú dopravu zlikvidovalo. Odborníci varujú, že už teraz začala železničná doprava Slovensko obchádzať,“ upozornila Željazkovová. To sa podľa nej musí s novou vládou zmeniť.

Všetky strany súčasnej vládnej koalície Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS sa pred voľbami zaviazali podporovať železničnú dopravu pomocou stabilizácie nízkej ceny za železničnú dopravnú cestu a podporou jednotlivých vozňových zásielok. Tie tvoria systém prepravy železničných nákladov v osobitých vagónoch. Každý z týchto vagónov je jednotlivo pripojený a následne odpojený od súpravy na rôznych železničných staniciach.

Diaľnice sú preplnené

Tento druh prepráv svojou povahou priamo konkuruje cestnej nákladnej doprave najmä v regiónoch. Podľa železničiarov je to najlepší nástroj, ako previesť kamiónovú dopravu na železnice a zabrániť preplnenosti slovenských ciest a diaľnic. Podľa prepočtov je možné presunúť jeden milión jázd kamiónov ročne.

Spolku Na železnicu sa nepáči, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré sú manažérom infraštruktúry, od začiatku roka určili cenu za užívanie železnice iba na tri mesiace vopred.

„Železnice potrebujú stabilitu. Cena dopravy sa nemôže tak často meniť. Dúfame, že je to naposledy, čo sme v takomto provizóriu. Očakávame, že sa k tomu ministerstvo dopravy postaví čelom a cena bude oznámená minimálne do konca roka, ideálne aj na dlhšie,“ dodala Željazkovová.

Železničná doprava dlhodobo stagnuje

Spolok Na železnicu sa snaží predchádzať dopravným kolapsom na Slovensku. Preto dlhodobo navrhuje presúvať prepravu tovaru z kamiónovej dopravy na železničnú nákladnú dopravu.

Upozorňuje na to, že železničná doprava na Slovensku dlhodobo stagnuje a v súčasnosti sa po koľajniciach prepraví menej ako 19 % z celkového objemu dopravy. Tým Slovensko výrazne zaostáva za okolitými krajinami aj za celou Európou.

Agentúra SITA osloví Ministerstvo dopravy SR.