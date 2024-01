Železničnú dopravu medzi Gáňom a Galantou narušil vykoľajený nákladný vlak, problémy boli aj na východe

Vykoľajenie nákladného vlaku spôsobilo v utorok popoludní prerušenie železničnej dopravy na úseku Gáň – Galanta.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že nehodová udalosť zapríčinila prerušenie premávky od 14:17.

Zrušili niekoľko spojov

Národný dopravca z tohto dôvodu odriekol niekoľko osobných vlakov na hlavnej južnej trati medzi Sládkovičovom a Galantou na linke z Bratislavy do Galanty a späť.

Zrušil aj niektoré spoje na nehodovom úseku Gáň – Galanta v prípade vlaku medzi Trnavou a Galantou, pričom miesto nich zaviedol náhradnú autobusovú dopravu.

Šesťkilometrový úsek Gáň – Galanta je súčasťou regionálnej trate Trnava – Galanta dlhej 28 kilometrov, tá je spojnicou hlavných tratí Bratislava – Žilina a Bratislava – Štúrovo.

Vlak zrazil človeka

Nehoda prerušila približne na hodinu železničnú dopravu aj na východe Slovenska na úseku Hanušovce nad Topľou – Čierne nad Topľou.

Príčinou bolo podľa železničiarov v tomto prípade to, že osobný vlak zrazil osobu neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku. Premávka bola prerušená od 11:39 do 12:33. Vlak z Prešova do Strážskeho pre túto nehodu meškal takmer 70 minút.

Úseku Hanušovce nad Topľou – Čierne nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou má päť kilometrov, nachádza sa na trati z Prešova do Strážskeho v dĺžke 61 kilometrov.

Odrieknutý RegioJet do Popradu

Komplikácie na železniciach sprevádzané odriekaním a zančným meškaním vlakov boli aj v iných regiónoch Slovenska.

ZSSK nasadila náhradnú autobusovú dopravu za vlaky napríklad na Kysuciach medzi Makovom a Tuzovkou či na Orave medzi Kraľovanmi a Dolným Kubínom.

Vlak RegioJet z Košíc s plánovaným odchodom pred 8:00 do Prahy s príchodom po 16:00 bol odrieknutý v úseku do Popradu.

Podľa stránky Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR išlo o prevádzkové dôvody v súvislosti s obratom súpravy od zmeškaného vlaku v Poprade, pričom meškanie malo dosiahnuť zhruba 250 minút.

Prerušená doprava v Česku

Ten istý zdroj uviedol, že pre nepriaznivé počasie a námrazu na trolejovom vedení bola prerušená doprava v Českej republike, predpokladané meškanie bolo v rozsahu 250 až 500 minút.

Popoludňajší rýchlik Považan zo Žiliny s odchodom po 13:30 do Bratislavy s príchodom po 16.00 mal v úseku od Púchova do hlavného mesta avizované meškanie asi 60 minút. Mohli za to technické príčiny pre poruchu rušňa.