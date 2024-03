Viaceré vlaky v okolí Košíc nahradili autobusy, obmedzenie platí aj pre osem rýchlikov Gemeran

Železničná doprava je od pondelka do štvrtka tohto týždňa obmedzená aj na východe Slovenska na traťovom úseku Košice – Moldava nad Bodvou mesto. Počas viac ako ôsmich hodín denne od rána do popoludnia tam nejazdia viaceré vlaky.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že za ne nasadila náhradnú autobusovú dopravu, pričom dôvodom plánovanej výluky je úprava infraštruktúry.

Meškanie približne 25 minút

Dotknuté vlaky môžu mať podľa národného osobného dopravcu meškanie približne 25 minút, pri väčšom meškaní nie je zaručené čakanie prípojných vlakov.

Autobusy jazdia 4. až 7. marca na úseku Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto za desať osobných vlakov v oboch smeroch. Ide o spoje premávajúce medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou.

Z Veľkej Idy do Moldavy nad Bodvou má výlukou dotknutých päť spojov odchod bežne každé dve hodiny od 8:45 do 16:45, z Moldavy nad Bodvou mesto opačne odchádza päť spojov v rovnakom intervale od 9:14 do 17:14.

Cesta osobným vlakom z Veľkej Idy do Moldavy nad Bodvou mesto podľa cestovného poriadku trvá 19 minút, opačne 24 minút.

Obmedzené sú aj rýchliky Gemeran

Obmedzenie na úseku Košice – Moldava nad Bodvou v týchto dňoch platí aj pre osem rýchlikov Gemeran jazdiacich na linke medzi Zvolenom a Košicami.

Týka sa to štyroch spojov s odchodmi z Moldavy nad Bodvou do Košíc o 8:19, 12:19, 14:19 a 16:19, ako aj štyroch spojov odchádzajúcich z Košíc do Zvolena o 9:22, 13:22, 15:22 a 17:22.

Rýchlik zvládne trasu medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou mesto, ak nemešká, za 24 minút, opačne o minútu dlhšie.

Krátka výluka aj na 9-kilometrovom úseku

Náhradná autobusová doprava za spomínané vlaky funguje na trase Košice – Veľká Ida – Cestice – Čečejovce – Mokrance – Moldava nad Bodvou – Moldava nad Bodvou mesto a späť.

Úsek Košice – Moldava nad Bodvou má 31 kilometrov, úsek Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto 14 kilometrov – sú súčasťou trate Zvolen osobná stanica – Lučenec – Rožňava – Košice v dĺžke 230 kilometrov.

Krátka výluka na tejto druhej najdlhšej slovenskej železničnej trati bude v piatok 8. marca aj na 9-kilometrovom úseku Turňa nad Bodvou – Hrhov.

Dva rýchliky Gemeran na tomto úseku Turňa nad Bodvou 9:53 – Hrhov 10:03 a Hrhov 12:01 – Turňa nad Bodvou 12:11 nahradí autobusová doprava. V tomto prípade je ohlásené predpokladané meškanie dotknutých rýchlikov asi 15 minút.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.