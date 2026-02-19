Vážskej cyklomagistrále pribudnú ďalšie kilometre, cyklisti sa tak dostanú zo Serede do Hlohovca

Vážskej cyklomagistrále pribudnú v tomto roku v Trnavskom kraji ďalšie kilometre. Trnavský samosprávny kraj vybral vo verejnom obstarávaní stavebnú firmu na 7,6 kilometrový úsek medzi Siladicami a Šulekovom, čo je mestská časť Hlohovca. Po dokončení tejto časti sa tak cyklisti dostanú po bezpečnej asfaltovej cyklotrase úplne oddelenej od automobilovej premávky zo Serede do Hlohovca.
Vybraný zhotoviteľ
„Vybraným zhotoviteľom úseku Vážskej magistrály v úseku Siladice – Šulekovo je spoločnosť Eurovia SK, momentálne sa čaká na podpis zmluvy. Následne, na základe priaznivých poveternostných podmienok, pravdepodobne na jar, budú spustené stavebné práce,“ informoval agentúru SITA Peter Kováčik z Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
O zákazku s predpokladanou hodnotou 4 milióny eur sa uchádzalo až 14 stavebných spoločností. Eurovia SK zvíťazila s najnižšou cenou viac ako 2,1 milióna eur s DPH. Oproti najvyššej ponuke bola lacnejšia o 2,7 milióna eur. Vážska cyklomagistrála sa má po úplnom dobudovaní stať najdlhšou cyklotrasou na území Slovenska, ktorá cez územie štyroch krajov spojí Strečno s Komárnom.
Iniciátor stavby
Iniciátorom jej výstavby a lídrom v jej budovaní je zatiaľ Trenčiansky samosprávny kraj. Trnavský kraj vybudoval úseky Sereď – Šúrovce s dĺžkou 1,7 km, ďalej pokračovanie Šúrovce – Siladice s dĺžkou 5,4 km a úsek Piešťany – Horná Streda v Trenčianskom kraji s dĺžkou 3,6 km. Práve vďaka tomuto prepojeniu sa cyklisti dostanú z Piešťan až do Trenčína.
Prvý úsek Vážskej cyklomagistrály, aj keď vtedy ešte nemala cyklotrasa tento názov, otvoril Trenčiansky samosprávny kraj v máji 2018 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Mal 13,4 kilometra, kraj postupne pridával úseky Púchov – Nosická priehrada, Nové Mesto nad Váhom – Trenčín a ďalšie.