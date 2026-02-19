Ráž chce presvedčiť Bratislavčanov na presadnutie do MHD, ministerstvo podpísalo zmluvu na nové trolejbusové trate – VIDEO

„Vďaka novým tratiam sa autobusy budú dať nahradiť trolejbusmi, ktoré produkujú výrazne menej emisií, a tak v Bratislave opäť o niečo stúpne kvalita ovzdušia,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Raz.png
Minister dopravy a výstavby SR Jozef Ráž na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády v obci Višňové. Streda, 29. október, 2025. Reprofoto: www.facebook.com
Bratislava Cestná doprava Regionálne správy z lokality Bratislava

Ministerstvo dopravy SR podpísalo zmluvy na financovanie dvoch nových trolejbusových tratí v Bratislave. Ako informoval odbor komunikácie ministerstva, nové spojenia Patrónka – Riviéra a Galvaniho – Bulharská, ktoré sa aktuálne budujú, budú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Vďaka novým tratiam sa autobusy budú dať nahradiť trolejbusmi, ktoré produkujú výrazne menej emisií, a tak v Bratislave opäť o niečo stúpne kvalita ovzdušia,“ uviedol minister dopravyJozef Ráž. Minister verí, že aj vďaka tejto investícií sa podarí presvedčiť ďalších obyvateľov, aby presadli z áut do MHD.

„Mesto aj s dopravným podnikom už na týchto tratiach veľmi poctivo pracujú, a preto verím, že už o pár týždňov budú slúžiť verejnosti,“ dodal Ráž. Trať Patrónka – Riviéra prinesie lepšie prepojenie Dlhých Dielov s Patrónkou či Hlavnou stanicou a zlepší sa aj dostupnosť smerom na ďalšie významné dopravné uzly v meste.

Trať Bulharská – Galvaniho zas reaguje na rýchly rozvoj tohto územia a rastúce nároky na dopravu. Oba projekty sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR a dokopy je na ne vyčlenený príspevok vo výške 17,5 milióna eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Jozef Ráž
Firmy a inštitúcie: Ministerstvo dopravy SR
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Financovanie Minister dopravy SR Patrónka Plán obnovy a odolnosti SR Trolejbusové trate Trolejbusy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk