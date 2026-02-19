Ráž chce presvedčiť Bratislavčanov na presadnutie do MHD, ministerstvo podpísalo zmluvu na nové trolejbusové trate – VIDEO

Ministerstvo dopravy SR podpísalo zmluvy na financovanie dvoch nových trolejbusových tratí v Bratislave. Ako informoval odbor komunikácie ministerstva, nové spojenia Patrónka – Riviéra a Galvaniho – Bulharská, ktoré sa aktuálne budujú, budú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.
„Vďaka novým tratiam sa autobusy budú dať nahradiť trolejbusmi, ktoré produkujú výrazne menej emisií, a tak v Bratislave opäť o niečo stúpne kvalita ovzdušia,“ uviedol minister dopravyJozef Ráž. Minister verí, že aj vďaka tejto investícií sa podarí presvedčiť ďalších obyvateľov, aby presadli z áut do MHD.
„Mesto aj s dopravným podnikom už na týchto tratiach veľmi poctivo pracujú, a preto verím, že už o pár týždňov budú slúžiť verejnosti,“ dodal Ráž. Trať Patrónka – Riviéra prinesie lepšie prepojenie Dlhých Dielov s Patrónkou či Hlavnou stanicou a zlepší sa aj dostupnosť smerom na ďalšie významné dopravné uzly v meste.
Trať Bulharská – Galvaniho zas reaguje na rýchly rozvoj tohto územia a rastúce nároky na dopravu. Oba projekty sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR a dokopy je na ne vyčlenený príspevok vo výške 17,5 milióna eur.