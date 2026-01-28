Most pri Zbudzi čaká rekonštrukcia za viac ako 3 milióny eur, obchádzka povedie cez Strážske

Košický samosprávny kraj (KSK) chystá kompletnú rekonštrukciu mosta pred obcou Zbudza (okres Michalovce). Ako košická župa priblížila, most M1687 cez nápustný kanál pred obcou na ceste III/3741 je podľa výsledkov hlavnej prehliadky zaradený do 7. stavebno-technického stupňa.
Výrazné dopravné obmedzenia
To znamená, že je v havarijnom stave a predstavuje vážne riziko z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Samospráva upozornila, že rekonštrukčné práce si vyžiadajú úplnú uzávierku mosta počas celej doby ich trvania. Doprava smerom do Michaloviec má byť vedená po obchádzkovej trase cez mesto Strážske, ktorá bude merať 24 km.
„Košický samosprávny kraj si uvedomuje, že ide o výrazné dopravné obmedzenie, no ide o nevyhnutné opatrenie v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ zdôrazňuje župa. Doplnila, že vo štvrtok 5. februára 2026 má prebehnúť miestne šetrenie za účasti dotknutých subjektov. V rámci neho by mali byť spresnené technické a organizačné detaily rekonštrukcie. Začiatok stavebných prác sa očakáva v apríli tohto roka.
„Pre kraj je lacnejšie a rýchlejšie zrekonštruovať most pri úplnej uzávierke, no napriek tomu sa vždy snažíme ponechať most prejazdný v jednom jazdnom pruhu, prípadne využiť náhradné dočasné premostenie. V tomto prípade však ani jedna z možností nepripadala do úvahy z bezpečnostných dôvodov a napriek snahe budeme musieť most uzavrieť úplne. Vopred ďakujeme obyvateľom za trpezlivosť,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Technicky aj finančne náročná rekonštrukcia
Kraj tiež uvádza, že rekonštrukcia mosta bude technicky aj finančne náročná, predpokladané náklady na ňu sú bezmála 3,16 milióna eur. Odstránená má byť pôvodná nosná konštrukcia, realizovať sa bude nové zakladanie mosta, dostane tiež nové nosníky. Úprava čaká aj úložné prahy, vybuduje sa vozovka a osadia moderné bezpečnostné zariadenia.
„Mostný objekt z roku 1965 je dlhodobo poškodený. Závažné poruchy boli zistené na nosnej konštrukcii aj na spodnej stavbe. Nosníky sú výrazne oslabené koróziou predpínacej výstuže, dochádza k zatekaniu, vzniku trhlín a nadmerným priehybom. Hydroizolácia je nefunkčná a mostný zvršok je vo veľmi zlom stave,“ ozrejmuje KSK. Uviedol tiež, že verejnosť bude o ďalšom postupe a presných termínoch včas informovať. Vodičov prosí o trpezlivosť a pochopenie, bezpečnosť má podľa neho absolútnu prioritu.