V Trnave sa uskutoční podujatie Študuj dopravu. Študentov láka na techniku, simulátory a kariérne poradenstvo

Vo štvrtok 2. októbra sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave uskutoční podujatie Študuj dopravu. Od 9:00 do 12:30 ponúkne žiakom základných a stredných škôl program plný technických ukážok, simulátorov a kariérneho poradenstva.
Vstup je voľný. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), cieľom podujatia je motivovať mladých k štúdiu odborov v doprave a poštových službách.
Prezentácie škôl a odborov
„Budúcnosť dopravy je v mladých ľuďoch, ktorí sa rozhodnú venovať doprave. Verím, že podujatie Študuj dopravu ukáže žiakom, že práve oni môžu byť súčasťou tejto zmeny,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SRDenisa Žiláková.
Návštevníkov čakajú prezentácie škôl a odborov, kariérne poradenstvo, vlakový trenažér, prehliadka rušňa, autobus aj kamión zblízka, simulátor prevrátenia vozidla, virtuálna realita, nácvik prvej pomoci a dopravné kvízy. Generálny riaditeľ ZSSKPeter Helexa zdôraznil, že železničný sektor ponúka stabilnú kariéru.
Dopravca hľadá rušňovodičov
„Podujatie, ako je Študuj dopravu, môže mladých ľudí nalákať na budúce povolanie. Uvidia, zažijú a vyskúšajú si, aká pestrá a zaujímavá môže byť práca na železnici,“ uviedol Helexa.
ZSSK je podľa svojich údajov najväčším poskytovateľom elektromobility na Slovensku, jej zamestnanci zarábajú v priemere vyše 2 000 eur a využívajú viacero benefitov. Dopravca hľadá najmä rušňovodičov, ktorí tvoria základný pilier fungovania železnice.