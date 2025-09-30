V Trnave sa uskutoční podujatie Študuj dopravu. Študentov láka na techniku, simulátory a kariérne poradenstvo

Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), cieľom podujatia je motivovať mladých k štúdiu odborov v doprave a poštových službách.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MD SR: Študuj dopravu
Atmosféra počas podujatia Ministerstva dopravy SR „Študuj dopravu“ v Múzeu dopravy v Bratislave. Bratislava, 11. jún 2024. Foto: SITA/Milan Illík.
Slovensko Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Vo štvrtok 2. októbra sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave uskutoční podujatie Študuj dopravu. Od 9:00 do 12:30 ponúkne žiakom základných a stredných škôl program plný technických ukážok, simulátorov a kariérneho poradenstva.

Vstup je voľný. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), cieľom podujatia je motivovať mladých k štúdiu odborov v doprave a poštových službách.

Prezentácie škôl a odborov

„Budúcnosť dopravy je v mladých ľuďoch, ktorí sa rozhodnú venovať doprave. Verím, že podujatie Študuj dopravu ukáže žiakom, že práve oni môžu byť súčasťou tejto zmeny,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SRDenisa Žiláková.

Návštevníkov čakajú prezentácie škôl a odborov, kariérne poradenstvo, vlakový trenažér, prehliadka rušňa, autobus aj kamión zblízka, simulátor prevrátenia vozidla, virtuálna realita, nácvik prvej pomoci a dopravné kvízy. Generálny riaditeľ ZSSKPeter Helexa zdôraznil, že železničný sektor ponúka stabilnú kariéru.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dopravca hľadá rušňovodičov

„Podujatie, ako je Študuj dopravu, môže mladých ľudí nalákať na budúce povolanie. Uvidia, zažijú a vyskúšajú si, aká pestrá a zaujímavá môže byť práca na železnici,“ uviedol Helexa.

ZSSK je podľa svojich údajov najväčším poskytovateľom elektromobility na Slovensku, jej zamestnanci zarábajú v priemere vyše 2 000 eur a využívajú viacero benefitov. Dopravca hľadá najmä rušňovodičov, ktorí tvoria základný pilier fungovania železnice.

Fotogaléria k článku:

MD SR: Študuj dopravu
MD SR: Študuj dopravu
MD SR: Študuj dopravu
15 fotografií v galérii
MD SR: Študuj dopravu
Viac k osobe: Denisa ŽilákováPeter Helexa
Firmy a inštitúcie: Ministerstvo dopravy SRZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Okruhy tém: Elektromobilita Generálny riaditeľ ZSSK štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Štúdium Študuj dopravu Železnice
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk