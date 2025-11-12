V Prešove sa uskutoční protest za výstavbu R4, dočasne obmedzí premávku MHD

V stredu 12. novembra popoludní sa v Prešove uskutoční verejné zhromaždenie za výstavbu rýchlostnej cesty R4, ktoré zvolalo občianske združenie Náš Prešov. Protest sa uskutoční na ulici Armádneho generála Svobodu, na priechode pre chodcov medzi obchodným centrom MAX v čase od 15:00 do 15:30 hod.
Z dôvodu konania zhromaždenia pristúpil Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP), a. s., v uvedenom čase k dočasným zmenám v trase viacerých liniek mestskej hromadnej dopravy. Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, opatrenia sa dotknú liniek číslo 8, 12, 32A a 38. Spoje liniek 8 a 38 s odchodmi zo Sídliska III o 14:22, 14:32, 14:37, 14:47 a 14:52 hodine po obslúžení zastávky Martina Benku budú pokračovať po trase linky číslo 4 smerom na zastávku Pod Šalgovík.
Tieto spoje tak neobslúžia zastávky Jurkovičova, Karpatská a Sibírska, pričom náhradou budú zastávky Laca Novomeského, Vansovej a Pod Šalgovíkom. Rovnaký režim bude platiť aj pre spoje liniek 8 a 38 s odchodmi zo Sibírskej o 15:00, 15:08, 15:15, 15:23 a 15:30 hodine, ktoré budú vedené zo zastávky Pod Šalgovíkom po Martina Benku po trase linky číslo 4.
Linka 32A s odchodom zo Sibírskej o 15:06 hodine bude vychádzať až zo zastávky Karpatská o 15:08 hodine, čím vynechá zastávku Sibírska. Linka 12 s odchodom zo zastávky Šidlovec o 14:16 hodine po obslúžení zastávky Jurkovičova pôjde obchádzkovou trasou cez ulice Exnárova, Karpatská, Magurská a Vihorlatská, pričom vynechá zastávku Karpatská.