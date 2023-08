V Bratislave budú cez víkend dopravné obmedzenia v súvislosti s festivalom Lovestream, polícia zverejnila trasu obchádzky

Polícia upozorňuje na víkendové dopravné obmedzenia súvisiace s festivalom Lovestream v Bratislave. Ten sa uskutoční od piatka 18. augusta do nedele 20. augusta na starom letisku v mestskej časti Vajnory. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, od piatka do nedele v čase od 18:00 do 24:00 bude pre tranzitnú dopravu uzatvorených niekoľko ulíc v okolí konania podujatia.

Uzatvorená bude ulica od križovatky ulice Pri starom letisku po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom. Trasa obchádzky je stanovená po Príjazdnej ulici obojsmerne. Ďalej bude uzatvorená ulica od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom.

Možná obchádzka

Trasa obchádzky je stanovená od križovatky cesty I/61 s miestnou komunikáciou Pri mlyne cez križovatku cesty Pri mlyne s cestou III. triedy Roľnícka ulica a následne po Rybničnej ulici smer Bratislava – Rača obojsmerne. Vjazd na uzatvorené úseky z oboch strán bude povolený iba návštevníkom festivalu Lovestream, verejnej autobusovej doprave, vozidlám s povolením organizátora festivalu a označeným vozidlám prevážajúcim osobu so zdravotným postihnutím.

Treba využiť alternatívne trasy

Polícia vyzýva vodičov, ktorý chcú úsek využiť iba na prejazd, aby využili alternatívne trasy mimo mestskej časti Vajnory. Pre účastníkov festivalu bude k dispozícii kyvadlová doprava a železničná doprava zabezpečená organizátorom podujatia.