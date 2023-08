Diaľnica D2 v úseku križovatky Jarovce bude čiastočne uzavretá, dopravné obmedzenia potrvajú dva víkendy

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú víkendovú uzáveru na diaľnici D2 v Bratislave a jej súčastí v úseku križovatky Jarovce.

Ako informuje hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, ide o vetvu v smere Bratislava-Viedeň približne v kilometri 70,350 – 70,860 v smere staničenia vpravo. „Dôvodom je odfrézovanie pôvodnej vozovky a následná pokládka novej asfaltovej vrstvy,“ uvádza NDS.

Dopravné obmedzenie potrvá od piatka 18. augusta od 20:00 do pondelka 21. augusta do 6:00 a od piatka 25. augusta od 20:00 do stredy 30. augusta do 6:00. Práce budú vykonávať etapovito po jazdných pruhoch. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu vetvy križovatky.