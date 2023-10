Úsek diaľnice D1 v Bratislave čiastočne uzavrú do konca týždňa, dôvodom je oprava vozovky

Na bratislavskom úseku diaľnice D1 na estakáde Mierová – Senecká bude od piatkového do nedeľného večera uzavretý stredný jazdný pruh pravého mosta v smere do Senca v kilometri 8,25.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na to upozornila motoristov s tým, že čiastočné dopravné obmedzenie na uvedenom úseku potrvá od 20. októbra od 22:00 do 22. októbra do 22:00.

Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky. „Doprava počas trvania prác v smere do Petržalky v predmetnom úseku bude bez obmedzení,“ informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Bratislavský diaľničný úsek D1 Mierová ulica – Senecká cesta v plnom profile má dĺžku 5,5 kilometra, v prevádzke je od roku 2002. Odklonil tranzitnú dopravu v hlavnom meste zo Seneckej cesty, Rožňavskej, Trnavskej a Bajkalskej ulice.