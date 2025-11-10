ÚHP odporúča hľadať úspornejšie riešenie pre obchvat Banskej Štiavnice, potrebnejší je v iných mestách

Obchvat Banskej Štiavnice by mal zodpovedať reálnej intenzite dopravy v území. Vyplýva to zo stanoviska Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP)Ministerstva financií SR, ktorý posúdil štúdiu uskutočniteľnosti Slovenskej správy ciest (SSC) k tomuto projektu.
Štúdia navrhuje ako preferované riešenie variant s odhadovanými nákladmi 101,7 milióna eur s DPH. Druhá, drahšia alternatíva za 128,1 milióna eur, bola vyhodnotená ako menej vhodná. Výraznejšie totiž zasahuje do chránených území a nespĺňa technické požiadavky pre cestu I. triedy.
Odľahčenie dopravy v centre
Navrhovaný obchvat má odľahčiť dopravu v centre Banskej Belej a skrátiť cestu do Banskej Štiavnice o približne šesť kilometrov. ÚHP však upozorňuje, že projekt by v súčasnosti nepatril medzi dopravné priority.
„Súčasná cesta nie je z hľadiska bezpečnosti, plynulosti a technických parametrov v ideálnom stave. V realizácii potrebných opatrení však bránia chránené pamiatky. Obchvat preto raz bude zrejme potrebný. Momentálne však nie je medzi prioritami v žiadnom zo strategických dokumentov,“ uviedol v stanovisku ÚHP.
Podľa odhadov by nový obchvat denne využívalo len asi 3 700 vozidiel, čo je pod odporúčaným minimom 5 000 áut pre cesty I. triedy. Väčšinu dopravy by tvorili osobné autá smerujúce do alebo z Banskej Štiavnice, pričom tranzitná a nákladná doprava by bola minimálna.
Obchvaty sú potrebnejšie v iných mestách
„Na porovnanie, mestami ako Vranov nad Topľou, Senica či Kežmarok denne prechádza štvornásobne viac áut, preto je potrebné riešiť obchvaty najprv tam,“ skonštatovali vládni analytici.
ÚHP upozorňuje, že projekt by mal nízku hodnotu za peniaze a patril by medzi najdrahšie obchvaty na cestách I. triedy. Dôvodom sú nízka dopravná intenzita a vysoké stavebné náklady spôsobené náročným horským terénom, ktorý si vyžaduje veľké množstvo mostov a oporných múrov.
Útvar preto investorovi odporúča hľadať technické riešenie primerané reálnej dopravnej záťaži, napríklad prehodnotiť šírku a sklonové pomery cesty. Zároveň navrhuje, aby sa projekt prehodnotil v kontexte iných dopravných priorít a v ďalšej príprave pokračovalo až po posúdení jeho významu a efektívnosti.