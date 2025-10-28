Cintoríny sú na sviatky pripravené. Mestá posilnia spoje MHD, dopravu budú riadiť aj policajti

Dopravný podnik Bratislava (DPB) počas blížiacich sa prázdnin a dušičkového obdobia posilní vybrané linky a upraví premávku. Ako informuje hovorca DPB Jozef Vozár, počas jesenných prázdnin vo štvrtok 30. októbra a v piatok 31. októbra budú všetky linky v sieti bratislavskej MHD premávať v režime školské prázdniny (okrem liniek 31, 39, 87 a 184, na ktorých bude ešte vo štvrtok s ohľadom na vysokoškolské vyučovanie platiť štandardný režim).
Spoje budú posilnené
Počas sviatočných dní 1. a 2. novembra budú posilnené spoje premávajúce k vybraným cintorínom. „Linka 39 spájajúca Cintorín Slávičie údolie a Martinský cintorín bude premávať v skrátenom intervale a nahradí tak aj linku 31, ktorá premávať nebude,“ spresnil hovorca.
Na autobusovej linke 80 budú v čase 7:00 – 20:00 všetky spoje z konečnej Kapitulský dvor predĺžené k Cintorínu Petržalka. Na linku 139 budú nasadené vozidlá s vyššou kapacitou.
„DPB cestujúcim odporúča využiť pohodlné a kapacitné spoje MHD k pietnym miestam a vyhnúť sa zdĺhavému hľadaniu parkovania pri cintorínoch,“ uviedol hovorca. Ako dodal, koordináciu premávky MHD priamo v teréne zabezpečia dispečeri dopravného podniku, pričom v prípade potreby posilnia kapacitu liniek nasadením záložných vozidiel.
Linky obnovia na jar
Vzhľadom na ukončenie tohtoročnej sezóny #sMHDpozelenej je tohto týždňa prerušená rekreačná doprava na linkách 144 a 154. Linky opäť ich obnovia na jar.
Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravyEva Vozárová doplnila, že regionálne autobusové linky budú vo štvrtok a piatok premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny, vlakové linky budú premávať bez obmedzení. V sobotu a v nedeľu budú regionálne autobusové aj vlakové linky premávať v bežnom režime, teda podľa cestovných poriadkov pre voľné dni.
„Bratislavské krematórium je dostupné mestskou hromadnou dopravou a regionálnymi autobusmi liniek 36, 37, 215, 216, 219, 245, 250 a 269,“ spresnila Vozárová s tým, že zo zastávky Pri krematóriu je k hlavnému vchodu pešo len pár minút.
Pripravené sú aj cintoríny v Poprade
Popradské cintoríny sú na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, a teda aj na zvýšený počet návštevníkov, pripravené. Zamestnanci i brigádnici v uplynulých dňoch odpratávali lístie a čistili priestranstvá. Ako ďalej informovalo mesto na sociálnej sieti, okrem rozšírených hodín otvorenia cintorínov budú opäť posilnené aj spoje mestskej hromadnej dopravy na linke 6, ktorá obsluhuje najväčší mestský cintorín v časti Veľká. Zmenu v jeho prípade avizuje samospráva aj v organizácii dopravy.
Pohrebno-cintorínske služby v Poprade pripomínajú možnosť navštíviť cintoríny v meste v najbližších dňoch v akomkoľvek čase. „Cintoríny budú otvorené nonstop od štvrtka 30.októbra do pondelka 3. novembra. Do 15. novembra budú cintoríny otvorené do 21:00 a po tomto termíne už len do 18:00,“ uviedol konateľ služieb Marek Budzák.
Na všetkých cintorínoch budú umiestnené aj vrecia na biologický odpad. „Kontajnery na odpad pribudnú počas Dušičiek aj na cintoríne v Matejovciach,“ doplnil Budzák. Na cintoríne vo Veľkej budú počas sviatkov umiestnené tri mobilné toalety. Dušičková pobožnosť sa tam uskutoční v sobotu 1. novembra o 15:00 pri hlavnom kríži.
Dopravu bude usmerňovať polícia
V súvislosti s očakávaným zvýšeným pohybom obyvateľov počas sviatkov bude posilnená aj spomínaná linka č. 6 MHD. „Cieľom je zabezpečiť pohodlný a bezpečný prístup verejnosti na cintorín počas obdobia zvýšenej návštevnosti. Zároveň žiadame občanov, aby pri návšteve cintorínov uprednostnili verejnú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou, čím spoločne prispejeme k plynulejšiemu priebehu týchto dní,“ radí vedúci oddelenia územného plánu a dopravy na Mestskom úrade v Poprade Branislav Daniel.
Aktualizovaný cestovný poriadok linky bol zverejnený na internetovej stránke mesta Poprad v sekcii Aktuality a na stránke SAD Poprad. Od štvrtka 30. októbra do pondelka 3. novembra bude platiť aj zmena dopravného značenia v mestskej časti Veľká.
„Zjednosmernená bude príjazdová komunikácia na cintorín v smere z Ulice Fraňa Kráľa, pričom výjazd z parkoviska bude nasmerovaný k zadnej bráne s výjazdom na Ulicu Jarmočnú. Dopravu bude na tomto mieste usmerňovať mestská polícia,“ informoval náčelník mestskej polície Marián Gardoš. Ako dodal, polícia bude tiež vykonávať zvýšený výkon hliadkovej služby nielen priamo na cintorínoch, ale aj v ich okolí.