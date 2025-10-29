MHD v Prešove bude počas Dušičiek premávať v upravenom režime, niektoré spoje mesto posilní

Mestská hromadná doprava (MHD) v Prešove bude počas jesenných prázdnin, Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých premávať v upravenom režime. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP), a. s., prispôsobí prevádzku liniek očakávanému zvýšenému počtu cestujúcich smerujúcich k mestským cintorínom.
Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, počas jesenných prázdnin, vo štvrtok 30. a v piatok 31. októbra, budú spoje premávať podľa cestovného poriadku pre pracovný deň – prázdniny.
„Na cestovných poriadkoch jednotlivých zastávok je preto potrebné sledovať odchody spojov v strednom stĺpci,“ uviedol Tomek. Na piatok 1. a sobotu 2. novembra podnik posilní dopravu mimoriadnymi spojmi liniek 29, 39 a X. Zároveň budú na linkách 10, 12, 19, 29 a 39 nasadené autobusy s väčšou kapacitou.
Mimoriadne spoje linky 29 odídu zo zastávky Sídlisko III od 10:03 do 18:03 v dvojhodinovom intervale. Linka 39 vypraví štyri spoje zo zastávky Sídlisko III od 10:45 do 16:45, takisto každé dve hodiny. Mimoriadna linka X bude premávať po trase Pod Šalgovíkom – Rusínska – Lesík delostrelcov – Vajanského – Hlavná – Masarykova – Rusínska – Arm. gen. Svobodu – Solivarská – Pod Hrádkom – Cintorín Solivar – Suvorovova – Arm. gen. Svobodu – Pod Šalgovíkom.
Linka zo zastávky Pod Šalgovíkom bude odchádzať od 10:00 do 17:00 v hodinovom intervale, zo zastávky Vajanského od 10:09 do 17:09 a zo zastávky Cintorín Solivar od 10:31 do 17:31, takisto v hodinovom intervale. „Na všetkých linkách, vrátane posilových, bude platiť bežná tarifa MHD v Prešove,“ dodal hovorca DPMP.