Tunel Branisko dostane druhú rúru. Útvaru hodnoty za peniaze považuje výstavbu za odôvodnenú a potrebnú

Výstavba druhej rúry tunela Branisko na diaľnici D1 medzi Beharovcami a Braniskom je z pohľadu kapacity a bezpečnosti odôvodnená. Vyplýva to z hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR v rámci posúdenia štúdie uskutočniteľnosti zverejnenej Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS).

Projekt s odhadovanými nákladmi od 483 do 687 miliónov eur s DPH má riešiť rastúcu intenzitu dopravy a technickú zastaranosť existujúcej tunelovej infraštruktúry.

Plán zahŕňa výstavbu aj rekonštrukciu

Projekt zahŕňa výstavbu novej tunelovej rúry s dĺžkou približne 5,2 kilometra, rozšírenie diaľnice D1 o ďalšie dva pruhy, rekonštrukciu pôvodnej rúry tunela Branisko a úpravu cesty I/18 cez horský priechod. Projekt sa nachádza v úvodnej fáze prípravy a ešte neprešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Financovanie by malo byť zabezpečené zo štátneho rozpočtu, avšak realizácia sa v najbližšom rozpočtovom období nepredpokladá.

Dôvodom realizácie projektu je očakávaný nárast intenzity dopravy nad 20-tisíc vozidiel denne, čo je maximálna povolená hodnota pre tunel s obojsmernou premávkou. Tento limit má byť podľa analýz v existujúcom tuneli prekročený už v roku 2030. Nová tunelová rúra by mala byť dokončená v roku 2035, následne má prebehnúť rekonštrukcia existujúcej rúry, ktorá bude v tom čase staršia ako 30 rokov.

Najvhodnejší variant je drahší, no bezpečnejší

Štúdia odporúča realizáciu variantu V5, ktorý predpokladá výstavbu paralelnej tunelovej rúry so zachovaním únikovej štôlne. V štúdii bolo posúdených ďalších sedem variantov, ktoré sa líšia trasovaním a spôsobom výrubu. Zvolený variant má celkové náklady na úrovni 505 miliónov eur s DPH. Napriek tomu, že je drahší ako najlacnejší posudzovaný variant o 22 miliónov eur, ÚHP považuje tento rozdiel za odôvodnený z dôvodu nižšieho rizika poškodenia existujúcej tunelovej rúry počas výstavby.

Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia a rozšírenie cesty I/18 cez priechod Branisko za 69 miliónov eur, ktorá má slúžiť ako obchádzková trasa počas uzávery tunela. ÚHP považuje samotnú rekonštrukciu za opodstatnenú, avšak rozsiahle rozšírenie cesty so zásahmi do svahov za neefektívne. Navrhuje využiť projekt Slovenskej správy ciest, ktorá plánuje rekonštrukciu úseku vrátane mostov za približne 20 miliónov eur do roku 2029.

Vyťažený materiál môže byť využitý efektívnejšie

Otázkou zostáva aj využitie horniny vyťaženej počas razenia tunela. NDS navrhuje výstavbu dvoch ekoduktov za 46 miliónov eur, pričom štúdia nevyhodnocuje alternatívne možnosti, ktoré by mohli byť výrazne lacnejšie. ÚHP odporúča zvážiť využitie výrubu na iných stavbách, ako sú napríklad úseky R4, D1 alebo modernizácia železničných tratí na východnom Slovensku.

Útvar hodnoty za peniaze považuje celkový odhad nákladov za primeraný v porovnaní s inými tunelmi na Slovensku aj v Českej republike. Porovnávací test jednotkových cien bude podľa neho možné presnejšie vyhodnotiť v ďalších fázach projektovej prípravy.