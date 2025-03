NDS oslavuje svoje 20. výročie, na začiatku spravovala iba dva tunely, odvtedy ich pribudlo desať

Národná diaľničná spoločnosť v čase jej založenia dostala do správy dva diaľničné tunely – Branisko a Horelica. Od vzniku NDS v roku 2005 pribudlo do diaľničnej siete desať nových tunelov, a to najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji. Aktuálne sú rozostavané ďalšie tri tunely, dva v Žilinskom kraji a jeden pri Prešove. Národná diaľničná spoločnosť tento rok oslavuje svoje 20. výročie.

V roku 2007 NDS uviedla do prevádzky bratislavský mestský diaľničný tunel Sitina, ktorý je dlhý viac než 1,4 kilometra. Sitina výrazne odbremenila mesto od tranzitnej dopravy smerujúcej najmä do Českej republiky a naopak.

Tunely pribúdali najmä na východe

V ďalších rokoch tunely pribúdali najmä na východnom Slovensku, v roku 2009 sa dostaval tunel Bôrik a následne v roku 2015 tunel Šibenik – oba v Prešovskom kraji. V rokoch 2017 až 2021 sa výrazne rozrástla diaľničná infraštruktúra v Žilinskom kraji, vrátane piatich tunelov: Poľana, Svrčinovec, Považský Chlmec, Ovčiarsko a tunel Žilina.

Diaľničiari v roku 2021 sprejazdnili aj tunel Prešov a v roku 2023 na východe Slovenska pribudol zatiaľ najmladší tunel Bikoš. V tomto regióne v najbližších rokoch pribudne aj ďalší tunel – Okruhliak – ktorý je aktuálne vo výstavbe v rámci úseku R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa.

Višňové bude najdlhším tunelom

Medzi rozostavanými tunelmi sa nachádzajú aj dva v žilinskom regióne – Čebrať a Višňové. Po dostavbe bude tunel Višňové najdlhším slovenským diaľničným tunelom s dĺžkou takmer 7,5 kilometra.

NDS aktuálne obstaráva zhotoviteľa úseku D1 Turany – Hubová, kde takisto pribudnú aj dva diaľničné tunely: Korbeľka a Havran. Po dokončení tohto úseku bude mať Slovensko priame spojenie medzi Bratislavou a Košicami, pričom počas tejto trasy motoristi prejdú až desiatimi tunelmi.