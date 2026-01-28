Systém PAAS v Bratislave nefunguje, kontrola úhrady parkovného je pozastavená do odvolania

Bratislava informuje o dočasnom výpadku parkovacieho systému PAAS: „Z dôvodu technickej chyby aktuálne nefunguje úhrada parkovného v zónach PAAS. Do odvolania tak nebude prebiehať kontrola úhrady parkovného v zónach,“ uvádza mesto na sociálnej sieti. Na riešení problému pracujú a o opätovnom spustení kontroly budú informovať.
