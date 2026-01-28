Systém PAAS v Bratislave nefunguje, kontrola úhrady parkovného je pozastavená do odvolania

Na riešení problému pracujú.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Parkovanie, Bratislava, PAAS
Parkomat na zaplatenie parkovného v Bratislave. Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel
Bratislava Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Bratislava

Bratislava informuje o dočasnom výpadku parkovacieho systému PAAS: „Z dôvodu technickej chyby aktuálne nefunguje úhrada parkovného v zónach PAAS. Do odvolania tak nebude prebiehať kontrola úhrady parkovného v zónach,“ uvádza mesto na sociálnej sieti. Na riešení problému pracujú a o opätovnom spustení kontroly budú informovať.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: PAAS
Okruhy tém: Parkovací systém Parkovanie Rezidentský systém PAAS v Bratislave Výpadok

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk