Stará Ľubovňa avizuje zmeny v spôsobe úhrady parkovného, obyvateľov čaká nová webová aplikácia

Mesto Stará Ľubovňa zavádza od 1. januára budúceho roka zmeny v spôsobe úhrady parkovného. Novinkou je prechod na webovú aplikáciu Data mesta, ktorá umožní obyvateľom aj návštevníkom mesta platiť za parkovanie v zónach s regulovaným parkovaním rýchlo a pohodlne.

Systém bude zároveň ponúkať aj ďalšie elektronické služby, ako je platba daní a poplatkov či prehľad o transparentnom hospodárení mesta. Informovala o tom v pondelok projektová referentka z Mestského úradu v Starej Ľubovni Emília Mariančiková.

Spoplatnenie parkovania

Mesto Stará Ľubovňa zaviedlo od augusta 2020 spoplatnenie parkovania v centrálnej časti mesta. Hlavným dôvodom bola snaha o zlepšenie celkovej dopravnej situácie, postupné zníženie intenzity dopravy v centrálnej zóne, i zlepšenie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov.

Zámerom tak aj bolo, aby si časť vodičov, nielen domácich, zvolila alternatívny spôsob dopravy do centra mesta, či už pešo, na bicykli alebo autobusom. Definovaných bolo päť zón regulovaného parkovania, kde je parkovanie spoplatnené od pondelka do piatku v čase od 7:00 do 16:00. Výnimkou sú dni pracovného pokoja, štátne sviatky, a tiež čas konania Ľubovnianskeho jarmoku a príležitostných trhov.

Zmeny týkajúce sa spôsobov úhrady za parkovanie

Od 1. januára nastávajú zmeny týkajúce sa spôsobov úhrady za parkovanie v súvislosti so spomínanou aplikáciou. Jej prevádzkovateľom bude samotné mesto.

„Ide o novú webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej umožňujeme obyvateľom nášho mesta a iným obyvateľom uhrádzať parkovanie v zónach s regulovaným parkovaním najvýhodnejším spôsobom. Súčasťou aplikácie bude aj možnosť elektronicky vybaviť niektoré služby z pohodlia domova,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár.

Aplikácia podľa jeho slov v budúcnosti umožní uhrádzať dane a poplatky, ako aj prehliadať si položky mesta v súvislosti s jeho transparentným hospodárením, ako napríklad zmluvy, objednávky, či faktúry.

Tri spôsoby uhrádzania parkovného

V súčasnosti mohli obyvatelia i návštevníci mesta uhrádzať parkovné tromi spôsobmi, a to zakúpením parkovacích lístkov v dostupných predajných miestach, prostredníctvom SMS platby, či aplikácie ParkDots. Kým parkovacie lístky a SMS platba ostávajú v platnosti, uvedená aplikácia bude platná len do konca tohto roka.

Na zmeny mesto upozorní aj prostredníctvom informačných tabúľ k parkovaniu umiestnených v jednotlivých regulovaných zónach, tiež na internetovej stránke mesta a sociálnej sieti. Podľa prednostu mestského úradu sa zmeny budú týkať aj ročných parkovacích kariet a rezidentských kariet, ktoré sa automaticky preklopia obyvateľom do nového systému.

„Našim cieľom je motivovať obyvateľov k tomu, aby využívali webovú aplikáciu, kde uvidia taktiež dobu platnosti rezidentských či ročných parkovacích kariet,“ dodal. Výška cien parkovného ostáva rovnaká.