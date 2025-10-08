Slovenskí cestári pokračujú v príprave rekonštrukcie mosta pri obci Lacková, je v havarijnom stave

Slovenská správa ciest pokračuje v príprave plánovanej rekonštrukcie mosta pri obci Lacková v Staroľubovnianskom okrese, ktorý je v havarijnom stave. V súčasnosti už hľadá dodávateľa stavebných prác, ich predpokladaná hodnota je viac ako jeden milión eur. Vyplýva to z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie. Stavebný stav mosta na ceste prvej triedy I/77 bol ešte v roku 2017 po hlavnej prehliadke vyhodnotený ako veľmi zlý.
Cesta I. triedy I/77 tvorí podľa sprievodnej správy k projektu v danom území základný dopravný systém. Samotná stavba je priamo napojená na cestu v úseku Nižné Ružbachy – Hniezdne. Most vedie ponad potok v extravilánovej časti Lackovej. Cieľom stavby je jeho rekonštrukcia podľa aktuálnych noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na dôležitom cestnom ťahu.
Bratislava dokončila rekonštrukciu mosta vo Vrakuni, otvorenie sa očakáva ešte túto jeseň
Práce by mali trvať deväť mesiacov. Podľa technickej správy plánuje Slovenská správa ciest nechať odstrániť súčasnú konštrukciu mosta, čo si vyžiada zriadenie dočasnej obchádzkovej trasy.
„Riadenie dopravy počas výstavby bude riešené použitím svetelnej signalizácie, prípadne regulovčíkmi, v závislosti od rozsahu stavebných úprav,“ uvádza sa v správe. Zatiaľ predpokladaný začiatok prác je február budúceho roka.