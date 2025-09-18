Sociálny dialóg medzi ARRIVA Liorbus a odborármi pokračuje, rokovalo sa o pracovných podmienkach vodičov

Na nasledujúcom stretnutí budú diskutovať aj o spravodlivom odmeňovaní vodičov či lepšom využívaní sociálneho fondu.
Pokračovanie v sociálnom dialógu o zlepšovaní pracovných podmienok vodičov autobusov a ostatných zamestnancov spoločnosti ARRIVA Liorbus bolo cieľom štvrtkového stretnutia zástupcov Výboru základnej organizácie odborového zväzu (ZO OZ) KOVO Orava-Liptov so zástupcami spoločnosti ARRIVA, na čele s generálnym riaditeľom Michalom Horákom.

Rokovanie so zástupcami odborov

Ako informovala spoločnosť ARRIVA, na rokovaní sa manažment so zástupcami odborov venoval najmä optimalizácii pracovného času vodičov autobusov. Dohodli sa, že na nasledujúcom stretnutí budú diskutovať aj o spravodlivom odmeňovaní vodičov, lepšom využívaní sociálneho fondu a rozširovaní zamestnaneckých benefitov.

Tieto stretnutia sú priestorom na otvorenú diskusiu a hľadanie riešení, ktoré prinášajú zamestnancom lepšie podmienky a spoločnosti stabilitu,“ generálny riaditeľ ARRIVA na Slovensku a predseda predstavenstva ARRIVA Liorbus Michal Horák. Prístup odborárov označil za konštruktívny, vďaka čomu sa podľa Horáka podarilo nájsť prieniky umožňujúce pokračovanie rokovaní.

Som rád, že pokračuje sociálny dialóg, pretože to je najlepšia cesta, ako sa záujem zamestnancov pretaví do dobrého fungovania firmy. Treba rokovať, a to aj vtedy, keď sa názory na začiatku líšia,“ doplnil predseda ZO OZ KOVO Orava-Liptov Juraj Karaska. Sociálni partneri sa dohodli, že v dialógu budú pokračovať v októbri.

V júli vyhlásili štrajkovú pohotovosť

OZ KOVO vyhlásilo 24. júla štrajkovú pohotovosť v ARRIVA Liorbus po tom, čo spoločnosť podpísala kolektívnu zmluvu na roky 2025 – 2029 s menšinovou odborovou organizáciou Moderné odbory AIOS počas sporu o reprezentatívnosť. OZ KOVO tvrdí, že zamestnávateľ obišiel väčšinového zástupcu a podpísal zmluvu so subjektom, ktorý nepreukázal oprávnenie viesť kolektívne vyjednávanie.

Rozhodnutie rozhodkyne z 18. júla určilo OZ KOVO Orava – Liptov ako oprávneného vyjednávača. Podnikovú kolektívnu zmluvu podpísanú s iným subjektom považujú za neplatnú a v prípade neúspechu nových rokovaní sú pripravení aj na ostrý štrajk.

ARRIVA Liorbus považuje uzavretú kolektívnu zmluvu za legitímnu a tvrdí, že garantuje rast miezd aj zlepšovanie pracovných podmienok. Spoločnosť uviedla, že od začiatku roka vyplatila zamestnancom benefity v hodnote 82-tisíc eur a v máji mimoriadne odmeny vo výške 75-tisíc eur. Zároveň investovala do zlepšenia pracovného prostredia vodičov. Spoločnosti ARRIVA na Slovensku zamestnávajú viac ako 2 500 zamestnancov, približne 600 z nich je organizovaných v niekoľkých odborových organizáciách, s ktorými majú spoločnosti podpísané kolektívne zmluvy.

