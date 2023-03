Hnutie Sme rodina chce zrýchliť výstavbu diaľnic a ciest, vyzvalo na podporu novely o jednorazových opatreniach (video)

Hnutie Sme rodina vyzvalo poslancov parlamentu, aby podporili novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Ako na utorkovom brífingu povedal predseda hnutia Boris Kollár, aktuálna poverená vláda bude vládnuť už len pár mesiacov, no tento zákon bude funkčný aj pre ďalšie vlády. Zmena zákona môže podľa neho urýchliť výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic.

Administratíva spomaľuje procesy

„Všetci vnímame výstavbu diaľnic ako pomalú. Nie je to tým, že nevieme stavať diaľnice, ale tým, že je veľmi veľa administratívnych prekážok,“ povedal Kollár. A tie chcú odstrániť zmenou zákona.

Ako pokračoval poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček, zahraniční partneri sledujú, ako sa vyvíja výstavba ciest na Slovensku. „Môžeme ukázať, ako veľmi vážne to myslíme s výstavbou,“ skonštatoval Svrček. Podľa neho ide o veľmi dôležitý zákon, a verí, že prejde výrazným politickým konsenzom.

„Teraz je priestor na to, aby sme ukázali, či chceme Slovensko posunúť čo sa týka výstavby ciest,“ dodal Svrček. Podľa hnutia je potrebné stavať cesty, všetky okolité krajiny sú v rámci výstavby omnoho ďalej.

Zefektívnenie príprav výstavby

Parlament by mal v utorok o piatej hlasovať k tejto novele zákona. Jej cieľom je to, aby sa od začiatku mája tohto roka zefektívnila a zrýchlila príprava výstavby prioritných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Umožnia to opatrenia na optimalizáciu jednotlivých procesov prípravy výstavby najmä úpravou lehôt.

Novela zákona by mala zabezpečiť plynulosť jednotlivých prípravných fáz projektov diaľnic. Eliminovať sa majú duplicitné hodnotenia v krátkych časových odstupoch medzi jednotlivými fázami prípravy realizácie diaľnic, medzi ktorými sa významne nezvyšujú finančné prostriedky s vplyvom na hodnotu za peniaze.

Súčasne sa však zachováva proces ekonomického hodnotenia Ministerstvom financií SR v troch najdôležitejších fázach procesu prípravy, čím sa zabezpečí naplnenie princípu hodnoty za peniaze jednotlivých projektov diaľnic.