Príprava výstavby R4 k hraniciam s Poľskom je o krok vpred, diaľničiari vybrali dodávateľa štúdie

Príprava výstavby rýchlostnej cesty R4 na trase medzi hranicami Slovenska s Poľskom a Kapušanmi pri Prešove postupne napreduje. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) po vyhodnotení ponúk v tendri na vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti už vybrala jej dodávateľa, bude ju financovať z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy (CEF).

Diaľničiari uzavreli zmluvu na aktualizáciu štúdie pre trasu R4 so Združením Kapušany. Tvoria ho projektové spoločnosti HBH Projekt z Brna a domáci Dopravoprojekt, ktoré majú aktualizovanú štúdiu dodať do roka za takmer 337-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Vyplýva to z výsledkov súťaže vo Vestníku verejného obstarávania a zo zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Obe firmy v rámci štúdie zabezpečia dopravno-inžinierske prieskumy, návrhy dopravného modelu, investičných nákladov všetkých variantov R4 aj analýzy nákladov a výnosov.

NDS dostala v tendri na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti päť ponúk. Ďalšie štyri predložili firmy Afry CZ, Alfa 04, Valbek SK a Amberg Engineering Slovakia v rozsahu od takmer 350-tisíc do 460-tisíc eur bez DPH.

Cena mala pri vyhodnotení váhu 70 % a kvalita tímu odborníkov 30 %. Diaľničiari vylúčili posledne uvedenú firmu s najvyššou cenou, lebo nevysvetlila svoju ponuku v určenej lehote.

Súťaž trvala osem mesiacov od vyhlásenia vlani v novembri do uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom v júli. Ponuky predkladali v decembri, odhadovaná hodnota zákazky bola 520-tisíc eur bez dane.

Štúdia na základe nových údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov určí problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek.

Podľa diaľničiarov má zároveň navrhnúť riešenia rešpektujúce trasovanie odporúčané v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Medzi Kapušanmi a hranicami s Poľskom je v pláne výstavba deviatich úsekov R4 v dĺžke takmer 60 kilometrov, na tejto trase je v prevádzke zatiaľ polovičný obchvat Svidníka v dĺžke zhruba 5 kilometrov.

Malo by ísť o PPP projekt s odhadovanými nákladmi cez miliardu eur. Trasa R4 bude súčasťou transeurópskej siete TEN-T a medzinárodného koridoru Via Carpatia, ktorý prepojí Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie cez východ Slovenska. NDS v súvislosti s prípravou R4 už skôr uzavrela s poľskou partnerskou spoločnosťou pre štátne cesty a diaľnice dohodu o spolupráci.

Prípravu výstavby R4 by mali zrýchliť schválené zmeny v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. A to pre výnimky pri posudzovaní prípravy výstavby vybraných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Ministerstvo dopravy SR očakáva začiatok súťaže na výber koncesionára v roku 2024 alebo 2025, výstavba by mala trvať do roku 2032. Slovensko sa pôvodne zaviazalo dokončiť svoju časť R4 do roku 2028.