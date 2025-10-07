Mesto Košice upozorňuje na dopravné obmedzenia, vyžiada si ich oprava vnútornej Americkej triedy

Mesto Košice upozorňuje na dopravné obmedzenia, ktoré prinesie súvislá oprava vnútornej Americkej triedy. Obmedzenia čakajú na motoristov od stredy 8. októbra. Samospráva na sociálnej sieti priblížila, že v stredu 8. októbra od 7:00 až do ukončenia plánovaných prác bude komunikácia uzavretá a vjazd bude mať povolený len zásobovanie. Dôvodom je, že sa bude asfaltovať spodná vrstva celej komunikácie.
„Štvrtok 9.októbra od 7:00 do ukončenia plánovaných prác: Budú sa asfaltovať priľahlé chodníky a parkoviská. Cestná komunikácia bude uzavretá, vjazd bude povolený len zásobovaniu,“ uviedlo ďalej mesto. Doplnilo, že celý úsek bude z dôvodu asfaltovania vrchnej vrstvy komunikácie úplne uzavretý od piatka 10. októbra od 7:00, až do soboty 11. októbra do 6:00.
„Úseky ulíc, na ktorých v súčasnosti prebieha súvislá oprava ciest a priľahlých chodníkov, bude mesto Košice postupne odovzdávať v priebehu tohto mesiaca a novembra,“ doplnilo mesto.
Pripomenulo, že ďalšia etapa súvislých opráv ciest a priľahlých chodníkov za bezmála šesť miliónov eur v metropole východu odštartovala v závere augusta. „V súčasnosti je možné nájsť robotníkov a stavebné mechanizmy v mestskej časti Juh na časti ulíc Rastislavova a Cintorínska, na ulici Za štadiónom v mestskej časti Sever ako aj na vnútornej Americkej triede v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce,“ dodala samospráva.