Mesto Košice upozorňuje na dopravné obmedzenia, vyžiada si ich oprava vnútornej Americkej triedy

Ďalšia etapa súvislých opráv ciest a priľahlých chodníkov za bezmála šesť miliónov eur v Košiciach odštartovala v závere augusta.
Mesto Košice upozorňuje na dopravné obmedzenia, ktoré prinesie súvislá oprava vnútornej Americkej triedy. Obmedzenia čakajú na motoristov od stredy 8. októbra. Samospráva na sociálnej sieti priblížila, že v stredu 8. októbra od 7:00 až do ukončenia plánovaných prác bude komunikácia uzavretá a vjazd bude mať povolený len zásobovanie. Dôvodom je, že sa bude asfaltovať spodná vrstva celej komunikácie.

„Štvrtok 9.októbra od 7:00 do ukončenia plánovaných prác: Budú sa asfaltovať priľahlé chodníky a parkoviská. Cestná komunikácia bude uzavretá, vjazd bude povolený len zásobovaniu,“ uviedlo ďalej mesto. Doplnilo, že celý úsek bude z dôvodu asfaltovania vrchnej vrstvy komunikácie úplne uzavretý od piatka 10. októbra od 7:00, až do soboty 11. októbra do 6:00.

„Úseky ulíc, na ktorých v súčasnosti prebieha súvislá oprava ciest a priľahlých chodníkov, bude mesto Košice postupne odovzdávať v priebehu tohto mesiaca a novembra,“ doplnilo mesto.

Pripomenulo, že ďalšia etapa súvislých opráv ciest a priľahlých chodníkov za bezmála šesť miliónov eur v metropole východu odštartovala v závere augusta. „V súčasnosti je možné nájsť robotníkov a stavebné mechanizmy v mestskej časti Juh na časti ulíc Rastislavova a Cintorínska, na ulici Za štadiónom v mestskej časti Sever ako aj na vnútornej Americkej triede v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce,“ dodala samospráva.

