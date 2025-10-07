Na diaľnici D1 pri Dubnej Skale vymenia dopravné značenie, úsek bude uzavretý

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v najbližších dňoch upraví trvalé dopravné značenie diaľnice D1 pri Dubnej Skale. Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse v smere na Bratislavu, v úseku medzi križovatkami Martin 1 a Dubná Skala. Pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky bude tento úsek dočasne na niekoľko dní uzatvorený.
Ako informovala NDS, práce začnú v stredu 8. októbra v ranných hodinách a naplánované sú do nedele 12. októbra večer. Týkať sa budú odstránenia betónových zvodidiel a úpravy vodorovného dopravného značenia.
Počas prác bude doprava na D1 v smere na Žilinu vedená cez križovatku Martin 1 na privádzač R3 a pokračovať bude po ceste I/18 na Dubnú Skalu. Na zjazde z R3 bude zachovaný výjazd v smere na Turany, výjazd na Žilinu však bude uzavretý.