Po sviatkoch stúpa záujem o vlaky, najvyťaženejšie spoje ZSSK sú obsadené na viac ako 70 percent

Po vianočných a novoročných sviatkoch sa Slováci vracajú do práce a škôl, čo sa prejavilo zvýšeným dopytom po vlakovej doprave. Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)Ján Baček, obsadenosť najvyťaženejších expresných spojov medzi Košicami a Bratislavou dosahuje približne 55 percent.
Po započítaní ďalších vyťažených spojov, vrátane linky R 963 Zakarpatia z Mukačeva do Košíc, ktorej predajný prídel ZSSK je v období od pondelka 5. do nedele 11. januára plne obsadený, sa celková obsadenosť pohybuje na úrovni 74 percent.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si lístky a miestenky zabezpečili vopred, najmä cez e-shop alebo mobilnú aplikáciu IDeme vlakom. Lístky sú k dispozícii aj v pokladniciach ZSSK a na poštách s poplatkom za servis.
Spoločnosť denne vypraví takmer 1 800 vlakov, ktoré prepravia vyše 200-tisíc cestujúcich. V rámci spoľahlivosti 98,83 percenta vlakov jazdí načas v prípadoch, ktoré vie dopravca ovplyvniť. Po zohľadnení vonkajších vplyvov, ako sú výluky, nepriaznivé počasie či technické poruchy infraštruktúry, zostáva celková dochvíľnosť na úrovni 90,18 percenta.