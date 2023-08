SkyToll obhajuje mýto. Ak by sa zmluva porušila, Slovensko by prišlo o stovky miliónov eur

Verejná kritika pre štát nevýhodnej zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta z roku 2009, najmä pre vysokú nákladovosť mýtneho systému, sa nepáči spoločnosti SkyToll. Zásadne odmieta označovanie mýtnych služieb ako predražených.

Ako v stredu spoločnosť informovala, systém elektronického mýta na Slovensku prevádzkuje na základe platnej zmluvy, ktorú v minulosti opakovane preverovali rôzne štátne orgány.

Krajina zadarmo pre nákladnú dopravu

„SkyToll je viazaný platnou zmluvou a nemá inú možnosť, než v súlade s pokynmi Náročnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pokračovať vo výbere mýta aj napriek kritike zo strany politických strán. Ak by sme zmluvu porušili a prestali vyberať mýto, prišlo by Slovensko o výnosy v rozsahu 250 mil. eur za rok a stalo by sa cez noc krajinou zadarmo pre nákladnú automobilovú dopravu,“ uviedol hovorca spoločnosti ITIS Holding Miroslav Beneš. SkyToll je súčasťou tohto českého holdingu.

Spoločnosť tvrdí, že vždy rokovala s NDS o všetkých návrhoch, ktoré môžu v súlade s uzavretou zmluvou prispieť k vyššej efektivite výberu mýta na Slovensku. Ako podotkla neblokovala rokovania, ktoré mohli znamenať ukončenie zmluvy na konci minulého roka, ani nebránila súťažiam na výber nových dodávateľov.

„Náklady na prevádzku systému zodpovedajú rozsahu služieb, ktoré Slovensko objednáva a ktoré nie je možné porovnávať s okolitými krajinami,“ podotkol Beneš s tým, že každý štát nastavuje parametre svojho mýtneho systému politickými rozhodnutiami. Tie podľa neho ovplyvňujú nielen rozsah odoberaných služieb, ale aj celkovú výšku výberu mýta, pričom efektivita systému je vždy daná pomerom nákladov a výnosov.

Úvahy o porušení zákona

„Úplne kategoricky odmietame akékoľvek úvahy o porušení zákona pri súťaži či následnom podpise zmluvy. Zmluva bola uzatvorená v súlade so zákonmi a na základe výsledkov výberového konania,“ upozornil Beneš.

Podľa neho za uplynulých 14 rokov súťaž preverili vo viac ako desiatich súdnych sporoch a každý z nich potvrdil výsledky súťaže a platnosť uzavretej zmluvy. Česká republika, kde sa SkyToll podieľa na výbere mýta od decembra 2019, objednala menší rozsah služieb. Kontrolu tam vykonáva colná správa, náklady na zabezpečenie tejto časti služieb tak nevstupujú do celkových nákladov na prevádzku.

„Kľúčové je, že Česká republika je schopná na svojej diaľničnej a cestnej sieti vyberať takmer trojnásobne viac poplatkov než Slovenská republika. Pri zohľadnení porovnateľných položiek sú v oboch krajinách čisté náklady na prevádzku mýtnych systémov veľmi podobné,“ priblížil Beneš.

Ako dodal, pokiaľ by Slovensko vybralo v mýtnom systéme toľko ako v Česku, nákladovosť by sa pri inak nezmenených parametroch pohybovala okolo 10 percent.

„Obrovský tunel“

Dočasne poverený premiér vlády odborníkov Ľudovít Ódor pre mýtnu zmluvu z čias prvej vlády Smeru nedávno avizoval podanie trestného oznámenia. Označil ju za absolútne a extrémne nevýhodnú pre štát.

„Na prvý pohľad sa to javí ako mýto, ale je to obrovský tunel,“ vyhlásil Ódor v reakcii na prevádzku kontroverzného a kritizovaného mýtneho systému, ako aj na predĺženie poskytovania služby výberu mýta o dva roky do konca budúceho roka.

Predseda vlády upozornil, že prevádzka a prevod mýtneho systému aj predĺženie zmluvy sú ohromne predražené oproti tomu, keby zmluvu v tom čase napísali lepšie a vybrali uchádzača, ktorý nebol najdrahší, ale možno najlacnejší alebo druhý najlacnejší.

„Vnímam to ako absolútne nevýhodnú zmluvu pre štát, kde verejný záujem nebol zohľadnený ani len trochu. Napriek tomu, že sme mali dostatočne dlhý čas od roku 2009 do konca roku 2022, vedeli sme, že aj prevod aj predĺženie zmluvy je nevýhodné pre štát, zásadne do roku 2020 to nikto neriešil,“ povedal Ódor. Mýtny systém už skôr označili za nevýhodný pre štát Najvyšší kontrolný úrad, viacerí odborníci, ako aj časť cestných dopravcov či mimovládne organizácie.