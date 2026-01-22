Rušňovodiči v Španielsku po smrteľných nehodách ohlásili trojdňový štrajk

Španielski rušňovodiči v stredu ohlásili na február trojdňový štrajk, čím uvrhli nedostatočne kontrolované železnice v krajine do ďalších chaosu po tom, čo si dve nehody v priebehu troch dní vyžiadali 44 životov.
Pri najnovšom incidente v utorok zomrel rušňovodič a 37 ľudí bolo zranených – niekoľko z nich vážne – keď prímestský vlak narazil do oporného múru, ktorý spadol na koľaje v Gelide neďaleko Barcelony. Predtým v nedeľu pri zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov v Andalúzii zahynulo 43 ľudí, čo bola najsmrteľnejšia železničná nehoda v krajine za viac ako desaťročie.
Dve tragédie po sebe vyvolali pochybnosti o bezpečnosti cestovania vlakom v Španielsku, ktoré sa pýši druhou najväčšou sieťou vysokorýchlostných železníc na svete, do ktorej sa v posledných rokoch investovalo veľa peňazí.
Štrajk od 9. do 11. februára ovplyvní všetky železničné spoločnosti a je „jedinou legálnou cestou, ktorá zostáva pre pracovníkov, aby požadovali obnovenie bezpečnosti železničného systému“ pre zamestnancov a používateľov, uviedol vo vyhlásení odborový zväz rušňovodičov Semaf.
Tieto dve katastrofy „predstavujú zlomový bod“, dodal odborový zväz s tým, že početné správy o „zlom stave tratí“ zostali bez odpovede „mesiace, ba dokonca roky“.
Minister dopravy Óscar Puente povedal, že „rozumieme“ nálade a požiadavkám vodičov, „ale nesúhlasíme s tým, že generálny štrajk je najlepší spôsob, ako ich vyjadriť“, a sľúbil, že bude rokovať o jeho zrušení.