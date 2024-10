Cesta slobody v Tatranskej Lomnici dostane nový asfalt, vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia

Obyvatelia a návštevníci Tatranskej Lomnice by sa mali od nasledujúceho pondelka do stredy 6. novembra pripraviť na dopravné obmedzenia v jej centre. Daný úsek cesty II/537, známej ako Cesta slobody, budú krajskí cestári asfaltovať. Upozornila na to za mesto Vysoké Tatry Katarína Bohušová. Samospráva prosí verejnosť o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie značení.

Avizované práce sú súčasťou nevyhnutných opráv v rámci bežných výdavkov Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, dôvodom je zabezpečenie plynulosti a zjazdnosti dopravy v danom úseku.

„Vlastnou asfaltérskou čatou Správa a údržba ciest PSK začne vykonávať už budúci týždeň nevyhnutné opravy asfaltovej vrstvy, ktorá bola v jari tohto roka vyfrézovaná,“ potvrdila. Práce budú podľa jej slov vykonané tak, aby bol umožnený výkon zimnej údržby ciest.