Bratislava zaradila do premávky prvú obojsmernú električku, sľubuje inovácie aj vyšší komfort

Obojsmerné päťčlánkové električky ForCity Plus majú maximálnu obsaditeľnosť 356 cestujúcich. Nové električky ponúknu predovšetkým komfortné cestovanie. Sú kompletne vybavené klimatizáciou, ako pre cestujúcich, tak aj pre vodiča. Zároveň disponujú spoľahlivým kamerovým systémom so šiestimi vnútornými a šiestimi vonkajšími kamerami, ktoré zvyšujú bezpečnosť cestujúcich. Foto: archívne, dopravný podnik Bratislava, a.s.