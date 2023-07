Projekty železničnej infraštruktúry majú aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby, dáta budú podrobnejšie

Zaraďovanie projektov železničnej infraštruktúry do ich harmonogramu bude mať po novom tiež tri fázy – prípravnú, majetkovoprávneho vysporiadania a samotnú výstavbu, resp. realizáciu.

Aktualizácia harmonogramu

Nový prvok, podobne ako pri cestných projektoch, zavádza aktualizácia harmonogramu prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry. Vláda v stredu vzala materiál Ministerstva dopravy SR na vedomie.

Celkový objem realizovaných, pripravovaných aj ukončených projektov železničnej infraštruktúry do roku 2022 dosiahol zhruba 892 miliónov eur. V troch rokoch 2023 až 2025 by mali náklady predstavovať viac ako 447 miliónov eur, 786 miliónov eur a 709 miliónov eur.

Prostriedky zo zdrojov EÚ i ŽSR

Do roku 2031 by mala celková suma na tieto projekty dosiahnuť takmer 6 miliárd eur. Do alokácie sú započítané prostriedky štátneho rozpočtu, vlastné zdroje ŽSR a prostriedky zo zdrojov Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, v Programe Slovensko, v Nástroji na prepájanie Európy a v Pláne obnovy a odolnosti.

Aktualizácia harmonogramu nemení priority a samotné projekty, dáta sú podrobnejšie a zahŕňajú detailne aj položky pre projektovú prípravu alebo štúdie. Dáta dodali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako štátny operátor železničnej infraštruktúry.

Prípravná fáza

V aktualizácii harmonogramu sa môže projekt nachádzať len v prípravnej fáze, pričom zaradenie do ďalšej fázy sa uskutoční až na základe výsledkov predchádzajúcej, teda prípravy, a to napríklad až na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti. Tým vzniká aj zoznam projektov, ktoré ŽSR iba pripravujú.

Následne sa vzhľadom na výsledky a závery prípravného procesu a možností verejného rozpočtu zaradia projekty do realizácie tak, aby harmonogram osciloval okolo 0,4 % HDP.